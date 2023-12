Addio Expo, ora Gualtieri corre per il Giubileo: cantieri a lavoro h24, 7 giorni su 7

A Roma i cantieri per il Giubileo saranno attivi h24 e 7 giorni su 7, nel pieno rispetto dei contratti di categoria e della legalità del lavoro, con l'obiettivo di "fare prima e meglio". Accantonato il sogno di ospitare Expo 2030, ora il sindaco Gualtieri non pu permettersi intoppi nella strada che porta all'Anno Santo. Portare a casa le opere promesse è l'obiettivo.

Ieri in Campidoglio la firma di un protocollo d'intesa tra il sindaco di Roma e commissario straordinario del Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, le associazioni datoriali del settore edile Ance Roma-Acer, Cna e Confapi e i sindacati di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Roma e Lazio, con la previsione di specifiche clausole antidumping salariale e contrattuale, l'attribuzione in fase di gara di punteggi preponderanti all'offerta tecnica rispetto al prezzo, premiando qualità e aspetti sociali e ambientali piuttosto che massimi ribassi e offerte economicamente più vantaggiose.

L'intesa con le parti sociali

L'intesa, che segue il protocollo sulla legalità firmato il 19 giugno 2023 con la Prefettura di Roma, punta a garantire l'occupazione stabile e di qualità e il rispetto delle scadenze, con un'organizzazione del lavoro incentrata sulla tutela della salute e la sicurezza nei cantieri e la centralità degli enti bilaterali del settore edile per la formazione, la vigilanza, il controllo, la trasparenza e la legalità nell'intera filiera coinvolta nella realizzazione delle opere giubilari.

Questo protocollo, ha spiegato Gualtieri, "introduce degli elementi di grande rilievo per fare presto e bene sui tanti interventi in vista del Giubileo. Parliamo di una mole di investimenti molto contistente con tempi stringenti e sfidanti, stavolta più del solito perché siamo partiti con un inevitabile ritardo dovuto a una crisi di Governo che ha visto un avvicendamento e l'arrivo del dpcm per l'avvio dei lavori solo a gennaio. Abbiamo deciso quindi avere come priorità i tempi di realizzazione delle opere, e questo impone e richiede di fare ancora meglio: la caratteristica di questa intesa molto positiva, una convergenza tra le principali associazioni datoriali e sindacali, è proprio il fatto che unisce tempi e modalità".

Rapidità nel rispetto dei contratti di categoria

L'accordo, ha sottolineato il sindaco, "ci consente infatti da un lato di lavorare senza sosta h24 e 7 su 7 per la speditezza dei cantieri, e ringrazio su questo la disponibilità delle associazioni e dei lavoratori, e dall'altro di avere grande attenzione alla qualità, con la scelta di valorizzare le proposte in merito agli aspetti sociali, al rispetto dei contratti di categoria, al contrasto di ogni forma di illegalità, precarietà, lavoro nero e insicurezza sul lavoro".

"Un segnale molto positivo che indica un metodo in cui le forze sociali, produttive e l'amministrazione si uniscono, pur nella distinzione dei propri ruoli, collaborando sulle scelte fondamentali e dimostrando che non è detto che la rapidità debba essere in antitesi con la sicurezza, la qualità e la dignità del lavoro: un patto con le forze produttive e sociali, infatti, può consentire di fare tante opere mettendo al centro anche chi poi nei cantieri ci lavora. Scegliamo quindi - ha concluso il sindaco - di fare il massimo sia in termini di rapidità che di qualità e valorizzazione del lavoro, e speriamo che questa scelta della Capitale d'Italia possa essere un modello anche per il Paese".

"Mi sento promotore di questo protocollo. Quando a giugno si firmò un simile documento in Prefettura, un protocollo standard, mi permisi di dire che mal si tagliava sulle opere giubilari, era più adatto alle grandi opere. Ma il Giubileo ha tante opere, più piccole, e tutti quegli adempimenti potevano rallentare", ha detto il presidente di Ance Roma-Acer, Antonio Ciucci. Sottolineando che "questi principi del fare presto e bene dovevano essere declinati in maniera più attenta, da qui è nata un'interlocuzione che ora meglio declina quei principi. La centralità del protocollo è nel rimarcare che il nostro contratto collettivo dell'edilizia è centrale nel realizzare le opere, la legalità deve essere il basamento dei principi e sottolinearlo per noi è fondamentale. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e andare in cantiere".

Garanzie su formazione e sicurezza

Si tratta, secondo Alessandro Rinaldi, segretario della Filca Cisl di Roma, di un "accordo importante in un momento particolare e di certo non felice del settore, flagellato da diversi incidenti che hanno portato persone a morire sul proprio posto di lavoro. Ecco perché ritenevamo necessario un giro di vite, e un accordo come questo è la migliore occasione per farlo, perché rimette al centro il contratto nazionale dell'edilizia e le garanzie su formazione e sicurezza".

Per Maria Fermanelli, presidente della Cna di Roma, "la legalità è il baluardo e il punto di partenza dell'intero mondo della piccola e media impresa. Questa proficua collaborazione porta un vantaggio cospicuo a tutti e la valorizzazione del lavoro che ciascuna delle nostre associazioni fa". Benedetto Truppa, segretario generale della Fillea Cgil di Roma e Lazio, ha sottolineato che "i principi e i contenuti di questo protocollo non possono rimanere isolati alle opere giubilari, è necessario arrivare alla firma e all'attuazione di un protocollo che riguardi tutte le opere edili della Capitale, pubbliche e private, andando a migliorare le condizioni di lavoro negli oltre 6mila cantieri che ogni settimana sono attivi in città, a partire dalla tutela della salute e della sicurezza per fermare gli infortuni e la strage sui luoghi di lavoro che colpisce principalmente nei subappalti".

Importanti, secondo Antonio D'Onofrio di Confapi Lazio, "gli elementi premianti nel protocollo che toglieranno tutte quelle schifezze come contratti fantasma e formazione fatta con le fotocopie. Sono la piaga di questi lavoro". Mentre per Agostino Calcagno della Feneal Uil di Roma "in questo modo diamo risalto ai nostri enti bilaterali, aver puntato al coinvolgimento ci fa piacere. Sulla sicurezza sul lavoro bisogna dire che c'è mancanza di manodopera, con molti extracomunitari che hanno problemi di lingua italiana e questo crea difficoltà sulle norme di sicurezza. Fare in fretta non significa derogare alle norme di lavoro".