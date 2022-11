Cantieri a Roma: come cambiano le linee degli autobus

Roma è una città a cantiere aperto. Tantissimi i lavori nella Capitale riguardanti le strade cittadine. Questi continui lavori incidono sulla mobilità dei cittadini romani e delle linee bus. Ecco le deviazioni riportate dal sito www.romamobilita.it

Le deviazioni sul litorale

Innumerevoli le deviazioni delle linee bus per quanto riguarda il litorale romano in cui i lavori stradali sono molti. Ecco di seguito le modifiche:

Per lavori in via Gino Bonichi, è deviata la linea bus 04. Direzione largo Villani, da via di Saponara prosegue su via Domenico Morelli, via Gaetano Previati, largo Villani/capolinea. Temporaneamente sospese le fermate numero 76716, 76684 e 76837;

Cantiere a via Ruspoli, nel tratto compreso tra via Paschini e via Fattiboni, la linea 063 proveniente da capolinea di stazione Acilia, da via Ruspoli altezza via Fattiboni, prosegue per via Patrasso, via Madre Colomba Gabriel, via Fra’ Andrea di Giovanni ed effettua inversione di marcia altezza via Paschini. Temporaneamente sospesa la fermata 78442;

Intervento a via Mar Arabico, nel tratto compreso tra via Mar Rosso e via Mar dei Coralli, si spostano i collegamenti bus 05B, 05 (anche le corse scolastiche) e 06 scuola: 1) la 05B in direzione via Mar Rosso, da via Mar Arabico continua su via Mar Rosso, dove effettua capolinea all'impianto di fermata numero 82538, 2)la 05 e 05 scuola, provenienti da via Mar Rosso: dal capolinea, proseguono per via Mar Rosso fino alla rotatoria di via Giuseppe Genovese Zerbi, di nuovo via Mar Rosso, via Mar dei Caraibi, via Mar dei Coralli, via Gian Carlo Passeroni, 3)Linea 06 scuola direzione Menippo: da via Mar Arabico continua su via Mar Rosso, via Mar dei Caraibi, via Mar dei Coralli, via Gian Carlo Passeroni. Temporaneamente sospese le fermate numero 77034, 77906, 77035 e 77039.

Lavori in viale Paolo Orlando altezza viale della Vittoria, la linea 05 in direzione Idroscalo da via delle Fiamme Gialle altezza via Carlo del Greco, prosegue per via Capo Passero, via Francesco Conte Duca, via Capo Soprano, piazza Gregorio Ronca, cavalcavia di via Gaetano Chierchia, viale Paolo Orlando. Temporaneamente sospese le fermate 76999 e 77000.

I cantieri in città

I lavori attraversano tutta la Capitale. All'Eur per lavori, via Nairobi è stata chiusa anche in direzione di piazzale dell’Umanesimo, nel tratto da viale Africa a via Kariba. La strada già da tempo era chiusa in direzione opposta. Le linee070, 700, 705, 706, 709, 772, 778 e 789 sono deviate. A Torrevecchia il cantiere in via Pietro Maffi nel tratto compreso tra via di val Favara e piazza Capecelatro, deviate le linee di bus 46 e 49 direzione piazza Venezia/piazza Cavour: da via di Torrevecchia altezza via Marcello Provenzale, proseguono su via di Torrevecchia, via Benedetto Aloisi Masella, via Pietro Bembo, via Pasquale II, piazza Clemente XI. Temporaneamente sospese la fermate numero 73288, 73289, 73291, 73292 e 73137.

Non viene risparmiato nemmento il centro, infatti per lavori di rifacimento manto stradale in via Milano, da largo del Tritone a via Nazionale, le linee 71 e 117 provenienti da via del Tritone continuano su piazza Barberini, via Barberini, largo di Santa Susanna, piazza della Repubblica, via Nazionale. Temporaneamente sospese fermate numero 70285, 70286 e 70082.