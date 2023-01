Lavori, potature e cantieri aperti a Roma: tutte le strade chiuse e le linee bus deviate

Roma è un cantiere aperto. Tanti i lavori e le modifiche alle linee dei bus, della metro e ai tram nella Capitale, da nord ad est, passando per il centro e per il litorale.

Lavori al centro

Il centro della Capitale continua ad essere teatro di numerosi cantieri. Non fa eccezione Villa Borghese. Infatti fino a venerdì 27 gennaio 2023 tra le 21:00 e le 06:30 sono in programma lavori di riqualificazione stradale all’interno di Villa Borghese e piazzale Flaminio. Nelle ore degli interventi saranno deviate le linee di bus 61, 89, 160, 490, 495, 590, nMA e n201. Da lunedì a giovedì, deviazione anche per le navette bus MA, che dalle 21:00 sostituiscono la metro A.

In pieno centro invece nei pressi di piazza San Silvestro, via di San Claudio è oggetto del rifacimento del manto stradale in via di San Claudio a cura del dipartimento capitolino Lavori Pubblici. L’intervento comporta la chiusura e della via e di piazza di San Claudio. Sono deviate le linee di bus 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 83, 85, 100, 117, 119, 160, 492 e C3 (al sabato e nei festivi) e di notte N5, n46, n90, n543, n201. La deviazione è su largo Chigi e via del Corso.

I lavori nella Capitale

I cantieri a Roma si diffondono in tutta la città. Ai Parioli su viale Bruno Buozzi, dopo il cedimento del manto stradale avvenuto a metà dicembre 2022 la strada è chiusa dall'altezza di viale delle Belle Arti, in direzione di via Gramsci. Il cantiere ha portato alla deviazione della linea 982. Dal 15 dicembre 2022 infatti in direzione del capolinea di via della XVII Olimpiade, la linea 982 prosegue su viale delle Belle Arti, via Aldrovandi, viale Gioacchino Rossini, via Bertoloni, piazza Pitagora, viale Buozzi e via Schiapparelli da dove riprende il normale percorso.

Verso est i lavori per la ristrutturazione della Stazione Tiburtina è stato allestito un cantiere a largo Mazzoni. Limitazioni dunque per i veicoli in arrivo da via Teodorico e diretti a via Arduino. Deviate anche le linee bus 62 e 168 dirette alla stazione e la linea 309 verso Santa Maria del Soccorso. Disattivate due fermate in via Lorenzo il Magnifico, una in via Teodorico e una in via della Lega Lombarda.

In zona Magliana dei lavori a a via della Magliana tra via del Fosso della Magliana e via delle Vigne, portano deviazioni alle linee bus 128, 719 e n719. Nello specifico le linee 719 e n719 direzione piazzale dei Partigiani e stazione Trastevere, da via della Magliana altezza via del Fosso della Magliana proseguono per via del Fosso della Magliana, via Portuense, via del Trullo, via Sarzana, via Monte Cucco, piazza Gaetano Mosca; direzione Candoni, da piazza Gaetano Mosca continuano su via Sarzana, via del Trullo, via Portuense, via del Fosso della Magliana, via della Magliana. La 128, direzione viale Baldelli, da via della Magliana altezza via del Fosso della Magliana continua per via del Fosso Magliana, via Portuense, via del Trullo; direzione viale Crocco, da via del Trullo altezza via del Tempio degli Arvali, transita su via del Trullo, via Portuense, via del Fosso della Magliana, via della Magliana.

Non si sottrae ai cantieri nemmeno il quadrante ovest di Roma dove a Torrevecchia, per lavori in via Pietro Maffi nel tratto tra via di val Favara e piazza Capecelatro, dallo scorso agosto sono deviate le linee bus 46 e 49 direzione piazza Venezia/piazza Cavour: da via di Torrevecchia altezza via Marcello Provenzale, proseguono su via di Torrevecchia, via Benedetto Aloisi Masella, via Pietro Bembo, via Pasquale II, piazza Clemente XI. Sospese anche in maniera temporanea le fermate numero 73288, 73289, 73291, 73292 e 73137.

Litorale

Lavori anche sul litorale romano. Ad Ostia deviazioni delle linee 05; 05B, 05 e 06 scuola causa intervento a via Mar Arabico tra via Mar Rosso e via Mar dei Coralli. Ecco nel dettagli le modifche ai percorsi dei bus: