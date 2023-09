Roma cantiere a cielo aperto: da piazza Pia alle altre strade. Come divincolarsi nel traffico

Oltre cento cantieri aperti a Roma. Lavori ordinari e straordinari che hanno costretto il Comune di Roma a prendere provvedimenti e chiudere, o limitare, decine e decine di strade. Basta osservare la mappa di Luceverde per rendersi conto delle deviazioni, dei restringimenti di carreggiata e delle zone a traffico intenso. Saranno mesi duri per i romani.

Il cantiere di piazza Pia

Tra i cantieri più importanti c'è quello di piazza Pia e del prolungamento dell'esistente sottopasso di Lungotevere in Sassia. Per consentire i lavori sono state apportate modifiche alla circolazione e alla sosta nell'area tra via Fabio Massimo, via Terenzio, via di Porta Castello, via della Traspontina, via San Pio X, ponte Vittorio Emanuele II, piazza Adriana, via Delle Fosse Di Castello, via Virgilio, via Attilio Regolo, via Duilio e nelle aree circostanti.

Con la chiusura di piazza Pia, il traffico in arrivo dal lungotevere Prati per raggiungere di nuovo il lungotevere segue le indicazioni della segnaletica installate nelle settimane scorse. Nel rione Prati, le modifiche per la viabilità erano già scattate nei primi giorni di agosto.

Dal 12 settembre, sono in vigore due nuove modifiche alla circolazione nella zona interessata dal grande cantiere di riqualificazione di piazza Pia tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. Nuovi interventi che sono frutto del costante monitoraggio sui flussi di traffico.

Nel primo caso si tratta di modifiche ai percorsi ciclabili della Galleria Pasa (Principe Amedeo Savoia Aosta) che passa sotto il Gianicolo, da Porta Cavalleggeri a piazza della Rovere. In pratica viene spostata tutta la ciclabilità su un lato della galleria, guadagnando un’ulteriore corsia per le automobili, in direzione di piazza della Rovere. Il cantiere e punta a fluidificare il traffico su via Gregorio VII e sarà operativo in fascia notturna e dovrebbe durare una settimana.

Lavori per i tram

I lavori dei binari del tram impegnano due zone. La prima, fino al 28 settembre, è quella di Largo Arenula dove verranno svolti lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della rete tranviaria, con chiusura al transito veicolare di Via di Torre Argentina nel tratto compreso tra via del Sudario e largo Arenula.

Fino al 25 settembre, invece, in Circonvallazione Gianicolense verranno svolti lavori di manutenzione della rete tranviaria con la seguente disciplina di traffico provvisoria: - nel tratto compreso tra via San Girolamo Emiliani e largo Alessandrina Ravizza, c'è la carreggiata più stretta, all'intersezione con via di Monte Verde, non di possono attraversare i binari sia in direzione di piazza Carlo Alberto Scotti sia in direzione di Largo Alessandrina.

Il ponte dell'Industria

Sempre nel quadrante sud è ancora in piedi, e durerà un anno, il cantiere del ponte dell'Industria, un passaggio strategico per tutta l'area. Le auto sono deviate sulla viabilità alternativa con più traffico sui ponti più vicini, quelli Marconi e Testaccio, e frequenti ingorghi su via Ostiense e via Marmorata.

Gli altri cantieri

Spazio anche a una serie di cantieri più piccoli, ordinari, che tuttavia attraversano tratti nevralgici durante le ore di punta. Fino al 28 settembre, per lavori di scavo con inizio lavori dopo le ore 09:30, in via Portuense istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo mobile. Sino al 30 settembre in via di Tor Pignattara da Via Pietro Rovetti a Via degli Angeli in entrambe le direzioni, è istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato per lavori di scavo. Dal 25 settembre al 13 ottobre in via San Giovanni della Croce in prossimità di Via Monte Carmelo è istituito un restringimento di carreggiata per lavori di scavo.