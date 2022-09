Cantiere Ater a Centocelle, la replica: "Fermo per difficoltà nel reperire i materiali"

Problemi nel reperimento dei materiali. E' questo, secondo quanto fa sapere al nostro giornale Ater Roma, il motivo dei rallentamenti che sta subendo il cantiere per la manutenzione straordinaria di una palazzina popolare di via Tor de' Schiavi a Centocelle.

Il cantiere a singhiozzo fermo dal 2 settembre

La storia era stata raccontata da RomaToday il 7 settembre, raccolta dalla testimonianza di un'inquilina: "Il cantiere va a singhiozzo, dal 2 settembre non si vede nessuno. Siamo tappati in casa al buio e non passa aria". Inizialmente dall'azienda territoriale che gestisce gran parte dell'edilizia residenziale pubblica nella Capitale era stato riferito che si trattava di "lavori di manutenzione straordinaria, non Superbonus".

Un progetto di riqualificazione iniziato nel 2019

Successivamente, in una nota dell'8 settembre, Ater Roma spiega la situazione: "I lavori in corso in questi giorni rientrano in un progetto di riqualificazione dell’intero complesso residenziale Ater di via Tor de’ Schiavi 251/256 caratterizzato dalla presenza di 18 edifici - scrive l'azienda - avviato già nel 2019 con la ristrutturazione delle prime 4 palazzine".

Difficoltà nel reperimento dei materiali

Da giugno un nuovo appalto ha dato il via alla seconda fase, che riguarda altri 14 fabbricati. Due sono finiti, altri due quasi. Purtroppo, però, come sta accadendo in moltissimi cantieri, sia di lavori pubblici sia privati, il reperimento dei materiali sta impegnando più tempo del previsto: "L’esecuzione dei lavori, negli ultimi mesi, ha subito dei rallentamenti - confermano - a causa di problemi e ritardi nel reperimento dei materiali, problema ormai frequente in questo particolare momento storico. Attualmente i lavori sono in corso".

Ecco cosa prevede l'opera a Tor de' Schiavi

Entrando nel merito del cantiere, Ater spiega che sono in corso interventi di recupero edilizio "ed eliminazione degli stati di pericolo che sussistono sui fabbricati del complesso. I lavori prevedono il rifacimento delle coperture per vani scala, bocchettoni, facciate e prospetti fabbricati - si legge nella nota - riparazioni colonne, guasti idrici e infissi dei vani scala, risanamento cornicioni e parapetti, sistemazione dei marciapiedi e camminamenti esterni". Sono stati avviati anche lavori sulle centrali termiche. "Ogni singolo fabbricato verrà dotato della propria centralina ad alta efficienza" concludono parlando dell'opera attualmente ferma.

Superbonus non ancora in fase esecutiva

Sul tema Superbonus 110, Ater precisa che il programma "non è ancora in fase esecutiva. Ad aprile 2022 l’azienda ha pubblicato il bando di gara per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori volti alla riqualificazione degli immobili - concludono - . In questi mesi sono stati svolti i lavori propedeutici alla selezione delle ditte che hanno partecipato alla gara, per poi avviare la fase esecutiva pianificata entro la fine dell’anno".