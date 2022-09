Il cantiere del palazzo Ater non va avanti: "Tappati in casa da maggio senza risposte"

Un cantiere per rifare la facciata di un palazzo Ater, allestito a maggio e del quale a oggi non si conosce il destino. In via Tor de' Schiavi 253 a Centocelle ci sono 10 famiglie che non hanno visto la luce per tutta l'estate e non riescono ad avere notizie dall'azienda territoriale.

L'impalcatura montata a maggio

La denuncia arriva da Rosa, 60 anni, che vive con il figlio in uno degli alloggi nella palazzina della scala T. "Gli operai hanno allestito i ponteggi quattro mesi fa - spiega a RomaToday - dopo che erano state fatte altre quattro palazzine. Ce ne sono 32 in questa strada. Hanno anche coperto le finestre con dei teli di plastica per non far entrare la polvere".

Il cantiere a singhiozzo e lo stop dal 2 settembre

Fin qui tutto normale: quando si svolgono dei lavori di ristrutturazione, gli stabili vengono "impacchettati" e protetti da reti e pannelli. Il problema, però, è che a Centocelle ad oggi sembra non lavorare nessuno. "Sono andati avanti fino a luglio - prosegue Rosa - poi si sono fermati 15 giorni a luglio. Hanno ripreso ad agosto fino al 12, poi ferie. Sono tornati il 2 settembre, venerdì, per poi sparire di nuovo. Ma anche quando c'era qualcuno, si trattava di massimo tre operai".

"Chiusi dentro al buio e i materiali abbandonati in strada"

Lavori a singhiozzo e a ranghi ridotti, dunque, almeno in base alla testimonianza dell'inquilina che rappresenta a nome delle 10 famiglie il grande disagio che stanno vivendo da maggio: "Siamo chiusi dentro, senza aria né luce - lamenta Rosa - e il cantiere è abbandonato. Qualcuno ha anche rubato del materiale, perché viene lasciato nel cortile incustodito. E il ponteggio non sembra allarmato, quindi c'è anche paura che qualche malintenzionato possa salire per entrare in casa". "Abbiamo chiamato e informato l’ufficio tecnico dell’Ater - fa sapere la signora -. Ma ad oggi non abbiamo avuto risposte ufficiali".

Materiale edile lasciato nel cortile del palazzo Ater, incustodito

Il piano Ater da 30 milioni di euro per il Superbonus 110%

Il cantiere di via di Tor de' Schiavi, contrariamente a quanto immaginano gli inquilini, non fa parte dei sei lotti dell'accordo quadro pubblicato il 25 marzo 2021 da Ater nell'ambito dell'opera di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà o in gestione dell'Ater a Roma, quelli del Superbonus. A ottobre 2020, in piena pandemia, l'azienda territoriale aveva approvato il protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per collaborare al progetto di efficientamento energetico. Un investimento pari a 30 milioni di euro, 5 milioni per ognuno dei lotti individuati.

Ater, interpellata da RomaToday, fa sapere infatti che "il cantiere non è per l'efficientamento energetico, ma per manutenzione straordinaria".