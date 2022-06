"Il canile di Ponte Marconi non deve chiudere", l'appello dei lavoratori

"Il rifugio ex cinodromo non deve chiudere". A dirlo sono gli attivisti del sindacato USB – Unione sindacati di base – impegnati presso la struttura comunale. Ponte Marconi è, insieme a Muratella, uno dei due canili comunali della città di Roma. "Verrebbe meno un servizio pubblico per il municipio e la città" hanno aggiunto dall'ex Cinodromo. E da qui l'appello a Sabrina Alfonsi, assessora capitolina con delega alla Tutela animale.

Nei giorni scorsi, dalle pagine del nostro giornale, abbiamo raccontato le condizioni in cui versano i due canili, snocciolando numeri, cifre e costi ma anche spese che l'amministrazione comunale sostiene ogni mese per sostentare gli animali in strutture convenzionate. A seguito della pubblicazione del nostro 'dossier' (che trovate a questo link) siamo stati contattati dai lavoratori USB che rivendicando la bontà del loro lavoro – non messo in discussione dal nostro articolo – hanno voluto sottolineare l'importanza della struttura e della necessità che resti aperta. Non solo, anche lanciare un appello all'assessora Alfonsi perché risponda alle loro numerose richieste di incontro.

Spese pazze per i canili comunali, ma i cani continuano a morire

"Dopo più di 20 anni di tutela degli animali, Roma rischia di perdere un altro rifugio con centinaia di adozioni all’attivo grazie all’impegno incessante delle associazioni di volontariato e dei dipendenti" hanno spiegato. Con la chiusura, per USB, "verrebbe meno un servizio pubblico per il municipio e la città, gestito in maniera eccellente. USB auspica al contrario l’apertura di almeno un rifugio per animali in ogni municipio, utilizzando i fondi straordinari del PNRR". E ancora: "I circa 150 animali attualmente ospitati subirebbero un grave danno psicologico da un trasferimento, o meglio, da una deportazione, in altri luoghi, difficilmente raggiungibili dalla cittadinanza e di conseguenza con un abbattimento drastico delle possibilità di trovare una nuova famiglia e una nuova vita".

Infine, i dipendenti che prestano servizio da oltre 13 anni presso la struttura di Ponte Marconi, perderebbero la continuità lavorativa, con evidenti e disastrosi disagi sociali ed economici per le rispettive famiglie. Si interromperebbe inoltre una lunga e proficua collaborazione con le associazioni di volontariato, che ha prodotto centinaia di adozioni a titolo definitivo".

Dal canto loro, i lavoratori di Usb hanno prospettato una serie di soluzioni per scongiurare la chiusura. Tra le azioni da mettere in campo: l'istituzione di una pensione diurna/notturna a prezzi calmierati o gratuita per i residenti, attività e laboratori con istituti scolastici del territorio, volte a contrastare il randagismo e alla tutela dei diritti animali, e ancora prima assistenza sanitaria agli animali del territorio municipale e della città, infine, un rifugio ecosostenibile e autosufficiente.