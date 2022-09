Rosella Sensi ritrova Argilla grazie al tam tam sui social, il cane si era perso venerdì a Villa Pamphilj

Storia a lieto fine per Rosella Sensi e per Argilla. Il cane dell'ex presidente della Roma è stato trovato questa notte in un parco nei pressi di via Cortina d'Ampezzo dopo la segnalazione di un giovane ragazzo. Sta bene ed è tornata finalmente a casa.

"È stato fondamentale il vostro aiuto nelle ricerche e nel condividere il messaggio. - ha scritto Rosella Sensi sui Facebook - Vi ringrazio tutti per l’affetto e la collaborazione che avete dimostrato a me e alla mia famiglia". Proprio sui social era scattato l'allarme lo scorso venerdì. Argilla si era smarrita a villa Pamphilj nel pomeriggio. Nelle ultime 48 ore si sono poi susseguiti i post sui social condivisi da oltre duemila persone. Un tam tam sul web che ha portato i risultati sperati.