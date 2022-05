Cane passeggia sui binari ed entra nella galleria della metropolitana

Momenti di apprensione lunedì mattina alle 12.30 circa sui binari della metro A. Un cane sfuggito alla sua padrona nella stazione Vittorio Emanuele, è sceso sulle rotaie, entrando poi nella galleria della metropolitana verso la stazione Manzoni, causando così il fermo temporaneo della linea per rendere necessarie le operazioni di recupero.

Come rende noto la stessa Atac, dopo l’allarme dato, con il treno fermo in stazione, la centrale sicurezza Atac ha richiesto l’intervento degli operatori della security che sono scesi sui binari per prendere la bestiola, ormai terrorizzata, e metterla in salvo. La proprietaria ha potuto quindi riabbracciare il suo animale.