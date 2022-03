Nasce un parco sperimentale innovativo al Campus Bio Medico di Trigoria

Un parco sperimentale multifunzionale in un'area verde di valenza ambientale e naturalistica dove far incontrare ricerca, formazione e cura, in un contesto dove diventano centrali anche la creatività, lo sport e il benessere. E' questa la novità annunciata dal Campus Bio-Medico durante un evento in Senato su innovazione e sostenibilità.

Un polo della salute e della formazione unico in Europa, modello innovativo e sostenibile capace di attrarre talenti dal Mediterraneo, start-up, ricercatori e imprese per produrre beni e servizi di benessere comune. Wttraverso le sue strutture di formazione, ricerca e assistenza, il Campus Bio-Medico sta creando una realtà che metta in dialogo il territorio, la sua storia e tradizione.

“E' un piacere ascoltare le caratteristiche di un progetto innovativo incentrato sul tema della sostenibilità - ha commentato Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile -. Attualmente esistono dei progetti infrastrutturali di cui stiamo discutendo con la nuova giunta capitolina, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione e la mobilità sostenibile, un binomio imprescindibile. Grazie alle nuove tecnologie, inoltre, abbiamo la possibilità di implementare la tutela della biodiversità, per cui la speranza è quella di lavorare con il Campus in questa direzione”.

Il Campus Bio-Medico ha oltre 2.000 dipendenti tra Policlinico e Università, con 3.000 studenti iscritti in tre facoltà (Medicina e Chirurgia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie per l'uomo e l'ambiente), terzo ateneo italiano e primo nel Lazio per numero di studentesse iscritte nelle facoltà scientifiche Stem (science, technology, engineering and mathematics). Importante anche la raccolta dei finanziamenti, con 13 milioni di euro totali, 52 unità di ricerca, 179 ricercatori in organico e 38 brevetti totali. La Fondazione è dotata di 348 posti letto nel circuito del servizio sanitario nazionale e c'è un pronto soccorso con 45.000 accessi l'anno a pieno regime, 700.000 prestazioni ambulatoriali l'anno e oltre 15.000 ricoveri l'anno.

Secondo Giuseppe Garofano, presidente Associazione Campus Bio- Medico “il progetto Campus Bio-Medico, con il Policlinico universitario e l’Università, rappresenta qualcosa di straordinario in Italia e in Europa, un polo della salute e della formazione immerso nella natura. Oggi il Campus è un ecosistema capace di attrarre talenti dal Mediterraneo, start up, ricercatori e industrie da tutta Europa in grado di produrre soluzioni per la salute e il benessere dell’uomo e della società, in una visione integrata in cui la cura della persona, l’attenzione per l’ambiente e la socialità sono in costante osmosi".