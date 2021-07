Campus Bio Medico, chiude il covid center e riapre il pronto soccorso: il ringraziamento agli “eroi” della pandemia

Sono 347 i professionisti che a vario titolo sono stati impegnati in prima linea nella lotta contro la pandemia all'interno del Campus Covid Center che ha chiuso i battenti domenica scorsa in vista della riapertura del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico il prossimo lunedì 12 luglio. Per loro, "eroi" e "angeli" come sono stati definiti dai pazienti guariti e dai loro familiari nelle testimonianze che hanno condiviso nell'Aula Magna dell'Università a Trigoria, una cerimonia con la quale la Regione e l'Università Campus Bio-Medico di Roma li hanno voluti ringraziare dell'impegno profuso nei mesi più duri della pandemia. Per tutti un attestato di benemerenza e una targa commemorativa.

"Oggi è una giornata importante " - ha sottolineato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo qui per consegnare gli attestati di benemerenza a tutto il personale che si è impegnato nel contrasto al Covid. Qui dal Campus vi sono stati dei numeri significativi 1200 ricoveri, 150000 test e tamponi e 130000 vaccini. Ha rappresentato un pezzo importante del Sistema Lazio nel contrasto alla pandemia. Un gioco di squadra che ha consentito di ottenere dei risultati molto importanti".

"Penso - ha proseguito Alberto Angela, intervenuto in videoconferenza - alle famiglie che hanno potuto continuare ad abbracciare i propri cari grazie a voi. Oggi celebriamo insieme la chiusura del Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ringraziandovi per il vostro lavoro, la vostra professionalità ma anche per la vostra dedizione a salvare tante vite".

Come ha ricordato il Direttore Generale Paolo Sormani: "In questi mesi dal primo momento abbiamo lavorato giorno e notte per mettere in sicurezza gli operatori e consentire così di garantire cure efficaci alle persone, sia Covid che non affette dal virus ma bisognose di assistenza. Quando l'Assessore ci chiese di aprire un Centro Covid lo realizzammo separandolo totalmente dal Policlinico che è rimasto un ospedale 'Covid free"'con percorsi dedicati soprattutto ai pazienti più fragili per mantenere la continuità delle cure. Ringraziamo l'Assessore che ci è stato molto vicino e tutti i direttori generali di aziende sanitarie, ospedaliere, degli irccs e dei policlinici, perché insieme abbiamo fatto rete".