Campus Biomedico, inaugurato il servizio di medicina nucleare: garantirà fino a 3.000 esami l'anno

Il servizio di medicina nucleare arriva al Campus Bio-Medico e dal 15 febbraio sarà prenotabile, con operatività dal 21. A inaugurarla oggi, lunedì 14 febbraio, il presidente della Regione Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti, l'amministratore delegato Paolo Sormani, il direttore sanitario Lorenzo Sommella e il coordinatore dell'Imaging Center Bruno Beomonte Zobel.

L'unità si trova in via Alvaro del Portillo 200 e darà la possibilità ai pazienti oncologici ed onco-ematologici di Roma e del Lazio di usufruire di una pet-tac di ultima generazione che può arrivare a 3.000 esami l'anno dando un significativo contributo alla forte domanda da parte dei cittadini di Roma e del Lazio.

Non invasiva, indolore e sicura, la medicina nucleare è una tecnica diagnostica che prevede la somministrazione endovena di un radiofarmaco con sostanze debolmente radioattive prive di effetti farmacologici. La pet-tc consente di individuare precocemente dimensione e posizione esatta di un tumore ed è utilizzata soprattutto in ambito neurologico, ortopedico, endocrinologico, nefrologico, cardiologico, senologico. La scintigrafia Gamma camera Spect Symbia Evo Excel permette di ottenere, con una piccola quantità di radioattività, immagini che esaminano il funzionamento dell’organo per diagnosticare correttamente lo stato di salute.

“Continua il profondo processo di ammodernamento tecnologico che sta interessando tutta la nostra regione - il commento di D'Amato - per offrire un servizio sempre migliore e di qualità agli utenti e un maggiore comfort ai nostri operatori che voglio ringraziare perché anche durante la pandemia non hanno mai interrotto le attività di emergenza e urgenza e quelle inderogabili ed oggi sono impegnati su tutti i fronti assistenziali".

Il servizio sarà aperto per informazioni e ritiro/consegna moduli di prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 16. Per prenotazioni telefoniche: 06.225413233 oppure via email all’indirizzo medicinanucleare@ policlinicocampus.it.