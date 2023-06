"Anch'io sono la protezione civile": al via il campo scuola nella tenuta presidenziale di Castelporziano

Presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano ha preso il via domenica 25 luglio e terminerà sabato 1° luglio la tredicesima edizione del progetto "Anch'io sono la Protezione Civile".

Il progetto realizzato dall'Associazione di Volontariato di Protezione Civile CAMELOT HIM consiste in un campo scuola riservato a 25 ragazzi dai 10 ai 13 anni che svolgeranno attività ludo-ricreative e attraverso il gioco si metteranno alla prova e impareranno cosa vuol dire essere Volontari di Protezione Civile. Insieme alle attività ludiche i ragazzi parteciperanno a momenti di confronti didattici. I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di approfondire e prendere conoscenza del Sistema di Protezione Civile e sui rischi legati ai problemi degli incendi boschivi, emergenze idrogeologiche e come comportarsi per tutelare se stessi, l'ambiente e la comunità.

I partecipanti saranno assistiti durante la settimana dai volontari di Camelot HIM, da rappresentanti delle Istituzioni e del Sistema di Protezione Civile come Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia, Protezione Civile di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Dipartimento Protezione Civile Nazionale.

Ugo Gentile Responsabile delle Emergenze di CAMELOT HIM afferma: “In una cornice unica ed esclusiva quale la Tenuta Presidenziale di Castelporziano i ragazzi vivranno e condivideranno un’esperienza unica e avranno l'opportunità di incontrare rappresentanti delle Istituzioni che daranno loro preziose informazioni sui valori fondamentali di una società civile, l'importanza dell'ambiente e la potenza di un Sistema in cui ogni componente, con le proprie specializzazioni, contribuisce alla salvaguardia dei territori e della comunità. Un’avventura emozionante che ricorderanno e racconteranno”.