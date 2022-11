A Roma solo il 16% di persone con sindrome di Down ha un lavoro

A Roma ci sono 67 lavoratori con Sindrome di Down assunti. Purtroppo, sul totale sono solo il 16% ad avere il privilegio di un'occupazione, nonostante oltre il 50% delle famiglie italiane, intervistate dal Censis, chiedano più progetti di autonomia per i loro figli. I numeri sono emersi durante il convegno "Percorsi di autonomia a Roma".

L'evento si è tenuto in Campidoglio alla presenza dell'assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari e dell'associazione italiana persone down (AIPD) nella figura del presidente Daniele Caldarelli. Occasione per presentare l'esperienza della convenzione in essere tra l'associazione e il Comune sui percorsi di autonomia.

“Io voglio lavorare. E’ l’affermazione che ho sentito da un ragazzo - spiega l’assessora a margine del convegno - che ha servito questa mattina nell’open coffee e che si è dimostrato dispiaciuto della fine del convegno. Una frase che deve diventare una parola d’ordine per offrire loro un accompagnamento e inserimento al lavoro, trovando sempre più spazi adeguati. Oggi abbiamo riunito Comune, terzo settore e aziende per avviare nuovi percorsi di autonomia, dopo avere ascoltato testimonianze importanti di chi ha trovato un lavoro".

“L’ incontro - spiega ancora l’assessora Barbara Funari - tenendo fisso l’orizzonte verso un’inclusione responsabile, presente e futura, ha l’intento di approfondire le esperienze, le realtà e i sogni delle persone con sindrome di Down a Roma e delle loro famiglie che accedono ai servizi di Roma Capitale. Un’ occasione per ascoltare anche gli operatori che quotidianamente mettono la loro professionalità al servizio dei cittadini affetti da tale sindrome”.