Campidoglio, positiva al covid la presidente dell'Aula. Si teme focolaio tra i consiglieri

Il Covid spaventa il Campidoglio. Sarebbero almeno tre i consiglieri risultati positivi al virus. Lo è sicuramente la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che lo ha scritto sul proprio profilo Facebook.

Campidoglio, almeno tre consiglieri positivi al Covid

“Ho saputo di essere positiva al Covid-19. Malgrado tutte le accortezze e protezioni purtroppo il tampone ha dato esito positivo. Ho sintomi lievi, per fortuna, grazie al vaccino. E per questo non smetterò mai di ricordare a tutti quanto è importante vaccinarsi” - il messaggio di Celli.



Annullati tutti gli impegni del periodo, ma a Palazzo Senatorio gli uffici stanno già lavorando per permettere all'Aula di non fermarsi e proseguire i lavori online. “Molto probabilmente già dall' inizio della settimana ci riuniremo con i capigruppo in collegamento da remoto e decideremo come procedere con le sedute dell'Aula e assicurare il nostro lavoro per la città” - ha assicurato la presidente Celli.

Covid, in Campidoglio corsa ai tamponi

A quanto si apprende tra le fila del Pd ci sarebbero altre due persone risultate positive al Covid. Così in Campidoglio è scattata la corsa al tampone, per tutti sia molecolare che antigenico.