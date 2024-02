Mutilazioni genitali femminili, l’impegno del Comune e della Asl 1. “Lottiamo per il future delle bambine”

Il Campidoglio in campo contro le mutilazioni genitali femminili, una piaga che coinvolge oltre 200 milioni di donne in tutto il mondo, anche a Roma. Per questo lo scorso aprile è stato approvato dalla giunta capitolina un protocollo d’intesa per avviare una rete territoriale di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali sulle minori straniere nel territorio di Roma. “Come Asl Roma 1 faremo in modo di trasmettere alle altre realtà sanitarie gli assiomi di questo protocollo” ha spiegato Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della Asl Roma 1, all’incontro che si è svolto il 6 febbraio alla Sala della Promoteca, in occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Hanno partecipato le assessore Barbara Funari (Politiche sociali e salute) Monica Lucarelli (Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità), Claudia Pratelli (Scuola, formazione e lavoro) e la vicedirettrice di Amref Health Africa-Italia, Roberta Rughetti.

Mutilazioni genitali: i numeri

Le mutilazioni genitali femminili sono pratiche tradizionali che vengono eseguite principalmente in 28 Paesi dell’Africa sub-sahariana per motivi non terapeutici. Oltre 200 milioni di donne in tutto il mondo convivono con le conseguenze della mutilazione. In Europa, più di 600mila donne e ragazze hanno subito le mutilazioni nei paesi di origine e altre 180.000 sono a rischio ogni anno (fonte: UNHCR). In Italia si contano 87mila casi. "Il rispetto della persona è sempre al centro nelle nostre scelte - ha spiegato Lucarelli -. Il nostro compito è quello di aumentare il livello di consapevolezza sia delle persone che subiscono queste pratiche che di chi si confronta con loro. Qualunque forma di mutilazione genitale femminile rappresenta una grave violazione dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne, ivi compreso il loro diritto alla non discriminazione e all’autodeterminazione".

Il protocollo d’intesa

Secondo l’assessora Pratelli, il protocollo d’intesa contro le mutilazioni genitali femminili sottoscritto ad aprile rappresenta “l’avvio di una collaborazione in cui tutti i soggetti coinvolti esprimono l’impegno e l'interesse a fare la propria parte per promuovere da un lato la prevenzione e dall'altra il superamento di una pratica che ha radici lontane. Dunque mi sento di dire che questa è un percorso preziosissimo perché ci consente di tenere insieme aspetti molto complessi che hanno a che fare con i diritti umani e con il rispetto di tutte le culture, con l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne a partire dalle più giovani”. L'assessora Funari ha spiegato che l’attuazione del protocollo “si manifesta nelle scelte concrete delle Politiche che sta portando avanti Roma Capitale. Non è facile fare emergere la storia di queste donne e bambine, e soprattutto è difficile intervenire per accompagnarle poi in un percorso e riuscire a dare delle risposte adeguate ai loro bisogni. È un tema trasversale di diritto alla salute che stiamo cercando di approfondire in tutti i servizi dell’accoglienza dei migranti”.

Conoscere il fenomeno per combatterlo

Come ha sottolineato Rughetti: “Dobbiamo far emergere questa pratica per debellarla. Per farlo è necessario ascoltare e costruire percorsi alternativi guidati dalle comunità”. Nel corso della giornata sono stati presentati i risultati dell’indagine "Mutilazioni genitali femminili: che ne sai? " che ha coinvolto 85 strutture Sai (Sistema accoglienza integrazione di Roma Capitale). La giornata è stata organizzata dagli aderenti al protocollo d'intesa rete territoriale di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili sulle minori straniere.