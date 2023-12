In Campidoglio l'albero di Natale che omaggia la Costituzione

Dal martedì 12 dicembre 2023 sarà installato in Piazza del Campidoglio l'Albero di Natale per celebrare il settantacinquesimo anno della Costituzione Italiana.

L'iniziativa portata avanti dalla presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli vuole rendere omaggio alla Costituzione Italiana. All'inaugurazione saranno presenti diversi consiglieri capitolini, il sindaco Gualtieri, la banda del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale e tanti ospiti.

"Lo scorso anno con Pedalotto abbiamo fatto ‘pedalare’ più di 15 mila persone lanciando un messaggio importante in tema di energia sostenibile. Per le prossime festività, ci stiamo preparando ad un altro momento significativo con l'Albero di Natale dedicato al 75° anniversario della nostra Costituzione. Così come l’Albero di Natale è un simbolo intramontabile, la Carta costituzionale è il faro che illumina e guida la vita democratica e civile del nostro Paese. Sarà un'esperienza unica, con modalità di accensione avvolte nell'emozione. Una serata speciale per celebrare la forza dei valori che ci uniscono”, ha annunciato Celli.