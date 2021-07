Campi estivi Apple negli store di Roma: laboratori per ragazzi in sicurezza

Ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni potranno diventare registi per due ore, realizzando divertenti video su iPad

A luglio partono i Campi estivi Apple a Roma. Un'iniziativa organizzata nei nuovi spazi dello store Apple recentemente aperto in via del Corso e nel negozio di Porta di Roma.

Il campo estivo di quest'anno è “Lab video per ragazzi: Regista per un giorno”. Ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni potranno diventare registi per due ore, realizzando divertenti video con l’app Clips su iPad (è possibile portare il proprio dispositivo, altrimenti sarà comunque possibile utilizzare quelli messi a disposizione dallo Store).

Si partirà da un’idea per poi darle forma, sperimentando con le angolazioni e le transizioni. Memoji e sticker saranno utili ingredienti per abbellire il tutto. I partecipanti riceveranno la maglietta del Campo estivo. Per iscriversi e vedere le date e gli orari disponibili, è sufficiente visitare la pagina web: https://www.apple.com/it/today/collection/applecamp/

Per garantire la sicurezza di tutti, ai partecipanti verrà chiesto di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento. Il gel igienizzante viene fornito direttamente in Store e ogni dispositivo viene sanificato prima di ogni sessione.