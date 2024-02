La campana che suona per chi è guarito dal cancro. Il dono speciale di una famiglia al Bambino Gesù

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù avrà la sua prima "victory bell" (campana della vittoria). A donarla sarà la famiglia di Sofia, una bambina di un anno guarita dal cancro, con l’obiettivo di dare una speranza a tutti i piccoli pazienti che lottano contro il tumore. “Ad agosto, quando mia figlia aveva appena sette mesi, le è stato diagnosticato un epatoblastoma, un tumore maligno del fegato, non operabile – racconta Chiara Ursitti, la mamma di Sofia -. Abbiamo iniziato quindi il percorso di chemioterapia al Bambino Gesù e, a dicembre, il tumore è stato ritenuto operabile. Dopo mesi di inferno è arrivata la notizia che avevamo tanto aspettato: Sofia era guarita”.

Un dono per dare speranza

Un percorso molto difficile, in cui, come spiega Ursitti “è stato fondamentale il rapporto con i medici che ci hanno dato una speranza quando il mondo ci è crollato addosso. Ma anche il confronto con le altre famiglie che, come noi, stavano lottando per i propri figli”. Ed è per stare vicino a loro, e allo stesso tempo per ringraziare il personale del Bambino Gesù, che è nata l’idea di donare una campana della speranza: “Si tratta di una tradizione molto diffusa nel Regno Unito, ma poco nota in Italia – chiarisce Ursitti -. Quando una persona guarisce dal cancro suona la campanella per dare speranza anche agli altri pazienti. Con la mia famiglia ho pensato di portare questa tradizione anche al Bambino Gesù. Mi sono messa in contatto con la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, che ha accettato di realizzare la nostra campana, andremo a ritirarla il primo marzo”. Il dono avrà, più o meno, le dimensioni di un foglio A4 (21.0 x 29.7 centimetri) e sarà accompagnato da una targa con incisa una frase di papa Giovanni Paolo II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.

La cerimonia

La campana sarà donata al padiglione Giovanni Paolo II dell’Ambulatorio di Neuro-Oncologia, al terzo piano, in piazza Sant'Onofrio, 4. A suonarla per la prima volta sarà la piccola Sofia, con la speranza che molti altri bambini compiano presto lo stesso gesto. “Una volta ritirata la campana concorderemo con l’ospedale una data per la cerimonia, sarà molto emozionante” spiega Ursitti.