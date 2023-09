“Te la bevi? Non bertela troppo”: al via la campagna di sensibilizzazione sul consumo di alcolici nella Capitale

A Roma è partita “Te la bevi? Non bertela troppo” la campagna di sensibilizzazioni sul consumo di alcolici per le strade della Captiale organizzata dagli studenti dell'università La Sapienza e promossa da Roma Capitale e Federvini.

L'iniziativa ha come obiettivo sensibilizzare giovani e giovanissimi sul tema del consumo di alcool e più in generale accrescere la coscienza dei cittadini sull’importanza di adottare un consumo responsabile e moderato di alcol. La campagna nasce dalla prima edizione del progetto di Federvini “No Binge. Comunicare il consumo responsabile” che ha portato gli studenti del della laurea magistrale in Organizzazione e Marketing per la comunicazione d’impresa del corso del progessore Mattiacci de La Sapienza ha presentare 58 progetti. Scelto il progetto delle studentesse Giulia Zeoli, Angela Gorgoglione e Anna Fornaro. “Sono convinta che questo progetto possa contribuire davvero a fare la differenza per una corretta informazione sull’abuso delle sostanze alcoliche, promuovendo viceversa il consumo responsabile e moderato” spiega Zeoli.

Le locandine della campagna si presentano con le “Se bevo tanto sconfiggo la timidezza”, “Se bevo tanto ho più energia”, “Se bevo tanto dormo meglio” vengono accompagnate dalla risposta offerta dal claim principale della campagna che invita a riflettere sui rischi del consumo eccessivo di alcolici. Ai cartelloni stradali e social di Federvini e del Comune è affidata la diffusione della campagna di sensibilizzazione.

“L’avvio di questa campagna è un momento di orgoglio per la nostra Federazione, perché dimostra il valore della collaborazione tra imprese, università, studenti e amministrazioni locali per progetti di educazione al consumo che sono la migliore strada per combattere gli abusi. A nome di tutta la Federazione ringrazio il Prof. Mattiacci e gli studenti per il sostegno dimostrato nei mesi di lavoro e il Comune di Roma Capitale per aver colto la bontà dell’iniziativa e sposato il lancio ufficiale della campagna” ha dichiarato Barbara Herlitzka, Presidente del Comitato CASA di Federvini e coordinatrice del progetto “No Binge. Comunicare il consumo responsabile”.

il Prof. Alberto Mattiacci, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Sapienza di Roma, titolare del corso impegnato nel progetto sottolinea l’impegno dei suoi studenti e della Federvini: “Il progetto No Binge è stato un importante banco di prova per gli studenti che vi hanno preso parte, che hanno accettato la sfida di comporre un piano di comunicazione su un tema tanto delicato come quello del consumo di alcol. A loro così come alla Federvini va il mio plauso per l’esperienza condotta insieme”.