Violenza di genere, nelle scuole al via la campagna di Beawarnow

Ci sono anche le scuole di Roma destinatarie del progetto 'Comunicatio manifesta' nell'ambito di una campagna nazionale contro la violenza di genere. A realizzarlo sarà l'associazione Beawarenow grazie al sostegno di Banca d'Italia, Fondazione Cariplo e Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino).

Le scuole di Roma, Milano e Torino saranno protagoniste del percorso di formazione che Beawarenow proporrà attraverso il progetto 'Comunicatio manifesta'. Gi studenti delle scuole superiori verranno formati attraverso laboratori giuridici, di comunicazione sociale, di arte partecipativa e performativa. In ogni scuola verrà ideato un elaborato artistico, che contribuirà alla realizzazione e al lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione sulla violenza di genere, ed un evento pubblico.

Saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole, coordinati dai docenti e dallo staff di Beawarenow, a creare una campagna di sensibilizzazione nazionale, 'Comunicatio manifesta', per promuovere cambiamenti nei comportamenti ed eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni, basati su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Gli studenti saranno i protagonisti del progetto e attraverso la loro creatività contribuiranno a realizzare la campagna nazionale di comunicazione che sarà diffusa sui media nazionali, locali e social network.

Beawarenow promuove la creatività, lo sviluppo del potenziale umano, il protagonismo civile dei giovani e l'empowerment delle persone più vulnerabili. Si rivolge alle scuole, ai ragazzi e alle loro famiglie, alle realtà profit e no profit, alle Istituzioni e ai possibili stakeholders. L'associazione ha anche l'obiettivo di ampliare la partecipazione a questa importante campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere, lanciando una campagna di crowfunding per portare il progetto anche in una scuola del Sud Italia.