“Se non ti porto non parto”: la polizia lancia lo spot contro l’abbandono degli animali

“Se non ti porto non parto” è lo slogan scelto dalla polizia di Stato per lanciare la nuova campagna contro l’abbandono degli animali. Un fenomeno che, in estate, raggiunge il picco e che le forze dell’ordine, come le istituzioni cittadine, mirano a scoraggiare anche attraverso il ricorso ai propri canali social.

La campagna social della polizia di Stato

Il filo conduttore della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini che “con un semplice e doveroso gesto d’amore” possono contrastare il fenomeno che, soprattutto in occasione delle partenze, colpisce cani e gatti. Per farlo basta “non abbandonarli, ma portarli con sé”. La campagna fornisce anche utili informazioni sulle modalità in cui affrontare il viaggio con il proprio animale d’affezione.

I consigli utili prima di partire

“Prima di intraprendere un viaggio per le agognate località di villeggiatura” ha ricordato il dottore Gianluca Romiti, dirigente della polizia stradale, occorre ricordare che “un singolo di animale può essere ospitato all’interno dell’abitacolo libero, a patto che non interferisca con le attività di conduzione. Più di un animale necessariamente nel vano posteriore dotato da griglia o rete divisoria o nei più classici trasportini”.

Vale la pena inoltre ricordare che il fenomeno, che secondo l’ENPA causa l’abbandono di 127 animali giorno, “è pericolosissimo anche per la circolazione stradale” ha ricordato il dirigente di polizia. E d’altra parte, è bene sottolinearlo, “non è solo un fenomeno odioso ed incivile, ma anche penalmente rilevante”.