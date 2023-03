La Camera di Commercio di Roma sbarca al Romics

La Camera di Commercio di Roma sbarca all’edizione primaverile del Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile presso la Fiera di Roma. Insieme alla Regione Lazio, seppur molto a ridosso dell’evento, la Camera di Commercio ha deciso di realizzare una “collettiva” di massimo 22 imprese del Lazio, ovviamente legate all’editoria, fumetti e gaming, per allestire stand espositivi gratuiti all’interno della kermesse. Un’occasione ghiotta per tutte le aziende rappresentative delle migliori produzioni della regione.

Romics

Nato nel 2001, il Romics è diventato un punto di riferimento dei “nerd” laziali e non solo. Con l’arrivo delle piattaforme streaming e una diffusione dei manga che abbraccia ormai anche le librerie tradizionali, la passione per gli anime ed i fumetti giapponesi (ma non solo) ha spopolato tra i giovani, consolidandosi invece tra chi è cresciuto a pane, Dragon Ball e One Piece. Per questo, vista l’enorme affluenza di pubblico, per un’impresa del settore diventa importantissimo partecipare almeno ad un’edizione del Romics. Da qui l'idea della Camera di Commercio di aiutare, concorrendo con un contributo fino a 2 mila e 500 euro per ogni azienda che prenderà parte all'evento.

Il programma

Il programma dell’edizione primaverile è, come sempre, ricco di incontri, presentazioni ed appuntamenti con volti noti del settore. Saranno allestiti 4 padiglioni dedicati al fumetto, all’illustrazione, alla narrativa, al cinema. Nella quattro giorni di eventi, sarà possibile anche incontrare famosi youtuber, specialmente tra i più giovani. Già venerdì saranno presenti Raiden e Midna, coppia nel lavoro e nella vita, meglio conosciuti come Plyerinside. Non poteva mancare il romano Ciocciogamer che si concederà ai fan sia sabato che domenica.

Ci sono poi altri appuntamenti particolari. Oltre ai classici tornei di Fortnite, Fifa 23, Super Smash Bros, sabato 1 aprile sarà possibile parlare con Alessandro Quarta, la voce ufficiale di Topolino che si racconterà per il centenario della Disney Company. Sempre sabato ci sarà anche il mitico Giorgio Vanni che si esibirà in concerto con le sigle dei cartoni animati dagli anni ’90 in poi.

Vincenzo Mollica e Sonia

Quest’anno il Romics avrà anche due super ospiti. Sabato 1 aprile, dalle 17, in occasione del quarantennale della prima messa in onda dello storico programma Rai Uno “Speciale Tg1, Letteratura disegnata”, dedicato ai maestri del fumetto, Vincenzo Mollica racconterà il dietro le quinte. Domenica 2 aprile, invece, un grande revival: Sonia Ceriola e Birillo tornano insieme in una puntata speciale della “Posta di Sonia”. La presentatrice risponderà alle domande e alle curiosità del pubblico, ripercorrendo la storia della famosa rete regionale Super 3.