La sostenibilità energetica si studia con Minecraft

Minecrafat è ancora oggi uno dei giochi più amati e giocati da persone di tutte le età. Un videogioco utilizzato non solo per divertirsi. C’è chi, ad esempio, ha realizzato una biblioteca aperta a tutti con i libri proibiti in alcune nazioni ed altri che hanno creato dei mondi dove i giornalisti a rischio censura possono scrivere senza timore di essere scoperti. Ora il gioco dei mattoncini verrà utilizzato per insegnare le materie scientifiche a ragazzi e ragazze di Roma.

Steam in Minecraft

Maker Faire Rome - The European Edition ha organizzato l’evento, promosso dalla Camera di Commercio della Capitale, “STEAM in Minecraft”, con la collaborazione di ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) e con il patrocinio di ASviS. Si tratta di un contest rivolto agli studenti italiani che ispira a una riflessione approfondita sull’attualissimo tema della transizione energetica.

Il progetto, rivolto alle classi delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e secondarie di primo e secondo grado, degli istituti pubblici e paritari italiani, impegnerà gli studenti nell’utilizzo di Minecraft “Education Edition”, l’edizione del videogioco destinata alle scuole. Tramite la conoscenza delle meccaniche del gioco, dall’utilizzo della “red stone” fino alle “table plate” e alle leve, i partecipanti dovranno trovare dei modi, navigando nel mondo di Minecraft, per combattere il cambiamento climatico.

Materie scientifiche

Il contest serve ad evidenziare il ruolo chiave delle discipline STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) per sviluppare progetti che non solo dimostrino l’applicazione pratica della scienza e della tecnologia, ma promuovano anche un approccio olistico alla sostenibilità. Gli studenti sono chiamati a contribuire al miglioramento dell’ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse a livello locale, utilizzando Minecraft come strumento per visualizzare e progettare idee innovative. In rete, del resto, è pieno di utenti che, grazie alla modalità “creativa”, riescono a fare praticamente di tutto all’interno del famoso videogame.

Il progetto, inoltre, abbraccia temi cruciali come l’energia sostenibile, l’economia circolare, la gestione delle risorse naturali e il riciclo innovativo. Gli elaborati devono presentare narrazioni originali, basate su scenari reali o immaginari, che esplorino come la tecnologia, la scienza, l’ingegneria, l’arte e la matematica possano promuovere un benessere sostenibile e un futuro ecosostenibile. Le candidature vanno inviate entro il 28 febbraio 2024. I premi, fino a un valore di 500 euro, saranno assegnati da un Comitato di valutazione in base alla creatività e all’efficacia delle soluzioni presentate. Il regolamento del contest, con tutte le informazioni nel dettaglio, è pubblicato sul sito www.makerfairerome.eu.

Sostenibilità

“Il tema della sostenibilità - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - è ormai irrinunciabile per tutto il mondo produttivo e non può non coinvolgere in primis i nostri studenti, ovvero le generazioni future che hanno davanti una sfida tanto complessa quanto affascinante: cercare soluzioni innovative per far convivere in maniera equilibrata le risorse naturali del pianeta con le esigenze dell’uomo. Creare un futuro sostenibile è possibile grazie al loro ingegno e alla loro grande creatività e il nostro contest vuole dare una piccola mano a questo grande obiettivo”.

“In linea con un principio ispiratore volto alla condivisione di idee e progetti per un futuro migliore, Maker Faire Rome – afferma Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – ha organizzato questo contest rivolto ai giovani studenti per immaginare e poi realizzare soluzioni innovative che aiutino a vivere in modo virtuoso e sostenibile. Gli studi STEAM sono alla base delle innovazioni tecnologiche e promuovono una mentalità basata sulla risoluzione di problemi. Gli studenti imparano ad analizzare criticamente le situazioni, a sviluppare ipotesi, a cercare soluzioni basate su dati e prove scientifiche e lo faranno utilizzando il famoso videogioco Minecraft: non vediamo l’ora di scoprire tutti i progetti”.