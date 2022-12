Roma saluta Sinisa: centinaia in fila per omaggiare Mihajlovic

In centinaia in fila già da prima delle 10, di fronte alla Sala della Protomoteca in Campidoglio, per dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. L'ex calciatore ed ex allenatore serbo, cittadino italiano, si è spento a 53 anni il 16 dicembre per una leucemia mieloide acuta che si era presentata la prima volta nel 2019. La camera ardente è stata allestita su decisione del Comune, annunciata sabato 17 dall'assessore Alessandro Onorato, e rimarrà aperta fino alle 18 di questa domenica.

Tantissimi i volti commossi che hanno lasciato fiori, gagliardetti e sciarpe di varie squadre nelle quali Mihajlovic aveva militato o che aveva allenato. Sul feretro svetta lo stemma della Lazio, società con la quale ha vinto lo Scudetto 1999-2000. A salutare Sinisa e la famiglia anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Corone di fiori inviate anche dalla Fifa, dalla Roma (prima squadra italiana dove ha militato nei primi anni '90) e Lazio. Sciarpe anche di Torino e Bologna, squadre che ha allenato. "È un combattente, lo è stato dal primo giorno all'ultimo - ha detto Ignazio La Russa, come riporta l'Ansa - Lui ha dimostrato che questo è possibile. Ha tirato calci di punizione contro le porte avversarie, ma anche contro le avversità della vita, ed erano sempre calci vincenti". Anche Luciano Spalletti, ex tecnico di Empoli, Sampdoria,Udinese, Roma, Inter e ora al Napoli è presente nella camera ardente.

Seduta a fianco del feretro tutta la famiglia di Mihajlovic, che con la moglie Arianna aveva messo al mondo cinque figli. Una di loro, Virginia, su Instagram ha espresso tutto il suo dolore: "Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio - si legge nel post - , e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male. È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso". E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco". La dedica della moglie Arianna: "Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle - ha scritto su Instagram, aggiungendo una foto insieme al marito -, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte".

"I romani, ma non solo, con questo grande abbraccio hanno dimostrato tutto l'affetto che hanno nutrito nei suoi confronti – ha dichiarato all’agenzia Agi l'assessore al turismo, grandi eventi, moda e sport Alessandro Onorato -. Con il Sindaco studieremo il modo più adeguato per ricordarlo al meglio, perché la sua forza gentile è rimasta nei nostri cuori". I funerali saranno lunedì 19 dicembre alle 11.30 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra.