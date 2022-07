La Sapienza saluta Serianni, il linguista morto investito ad Ostia

Il feretro al centro dell'aula gremita di studenti e accademici. E davanti la lavagna vuota, solo la foto del professor Luca Serianni, con sopra la scritta 'La tua Sapienza ti saluta'. Si è aperta nell'aula I della facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma la camera ardente per rendere omaggio al linguista e accademico italiano. A salutare per l'ultima volta il professore di storia della lingua italiana, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il sindaco Roberto Gualtieri e la rettrice dell'università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni. L'Ateneo nel quale ha insegnato fino al 2017 ha voluto salutare il linguista Luca Serianni, morto il 21 luglio scorso a 74 anni dopo essere stato investito ad Ostia, allestendo la camera ardente nell'Aula1 della facoltà di Lettere e Filosofia. Un'aula gremita, silenziosa e commossa, nella quale si è recato anche il Capo dello Stato per rendere omaggio al linguista. Accanto al feretro, la corona del presidente della Repubblica.

"I maestri - ha detto il ministro Bianchi- non si ricordano per i gesti o le parole, ma per come ti hanno cambiato. E lui ha cambiato tutti noi e nel complesso anche molto della scuola italiana. Se la scuola italiana è in grado di affrontare le intemperie di questi anni è per la profonda moralità, senso dello stato che Luca Serianni ha sempre testimoniato".

In un'aula gremita, la rettrice della Sapienza Polimeni ha ricordato le qualità professionali ed umane di Luca Serianni. Era, ha scandito, "un grandissimo docente, un servitore dello Stato, un uomo che ha saputo appassionare generazioni di studenti e studentesse che in questi giorni lo hanno ricordato con un tributo che si riserva alle persone di famiglia. Luca Serianni era un professore e un maestro. Per noi della Sapienza è una giornata molto triste, ma è triste per l'Italia intera perché Luca Serianni è stato un pilastro della cultura italiana". I funerali saranno celebrati oggi alle 10 a Ostia nella chiesa di Santa Maris Regina Pacis.