In Campidoglio la camera ardente per Sinisa Mihajlovic

Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 18 nella Sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico la camera ardente in omaggio a Sinisa Mihajlovic, morto all'età di 53 anni il 16 dicembre dopo tre anni di malattia. L'ex allenatore del Bologna, che da calciatore in Italia aveva indossato le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter vincendo due volte lo Scudetto (Lazio 1999-2000 e Inter 2005-2006) è sempre rimasto molto legato alla Capitale, anche e soprattutto grazie alla moglie Arianna Rapaccioni.

La decisione di allestire la camera ardente è stata annunciata dall'assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda Alessandro Onorato, dopo un confronto con il sindaco Roberto Gualtieri.

Durante la giornata di domenica 18 dicembre, quindi, tutti coloro che vorranno potranno recarsi in piazza del Campidoglio e accedere alla Sala della Protomoteca, ingresso dal Portico del Vignola, dove il Comune allestirà la camera ardente in ricordo dell'ex campione serbo, cittadino italiano. Il 16 dicembre Mihajlovic, che per un periodo ha allenato anche la nazionale del suo paese di nascita, si è arreso alla leucemia mieloide acuta che si era palesata nel 2019 e che in un primo momento, dopo un lungo ciclo di chemioterapia, sembrava in remissione. Nell'ultimo anno il male è tornato e da un mese a questa parte le condizioni di Mihajlovic sono peggiorate, fino al tragico epilogo di venerdì.