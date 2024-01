Ci sono le luminarie da smontare: cambiano percorso i bus notturni. Tutte le informazioni

Nelle notti di lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024 saranno avviati in via del Corso gli interventi di smontaggio delle luminarie di Natale che comporteranno deviazioni a diverse linee notturne del trasporto pubblico.

Le operazioni si svolgeranno fra le ore 00:30 e 05:15 e comporteranno la modifica dei percorsi dei seguenti bus notturni:

n5

n46;

n90;

n201;

n543

In direzione piazza Venezia, Monte Mario e via Conti gli autobus cambieranno itinerario da via San Claudio deviando in largo Chigi, e passando via del Tritone, via del Traforo, via Nazionale fino a giungere a Piazza Venezia. .

Per quanto rigurda gli spostamenti in direzione Togliatti, Termini, Monte Giberto e via Vertunni i bus da piazza Venezia seguiranno via Nazionale, via Milano, via del Traforo, largo del Tritone e via del Tritone e poi riprenderanno il normale itinerario.