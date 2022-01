Da Nuccio ad Abramo, passando per Matteo e nonno Angelo: ecco chi sono i gentili del 2022

I volti e le storie degli abitanti comuni di Prati e non solo, divenuti personaggi grazie ad un piccolo gesto quotidiano, raccontati nei dodici mesi che compongono l'anno, nell'ambito di un'iniziativa che ormai ha fatto la storia e non perde un colpo dal 2010: è il calendario "Gente Gentile", ideato e diffuso dall'associazione Civico 17 e quest'anno in collaborazione con Roma Bpa Mamma Roma e i suoi Figli Minori di Paolo Masini.

Le storie di persone comuni (e non solo)

Da Nuccio che consegnava la spesa gratis agli anziani durante il lockdown a Matteo e nonno Angelo che si prendono cura delle aiuole nei dintorni di via delle Cave al Tuscolano, passando per il volto noto dell'attore Massimo Wertmuller e Giacomo, Angelo e Marco che gestiscono con cortesia e sorriso il loro ristorante toscano vicino piazza Mazzini: le storie di tutti loro sono disponibili, acquistando il calendario con un'offerta libera, inquadrando il qrcode su ognuna delle 12 pagine del calendario e visitando il sito www.romabpa.it.

"Gentilezza ingrediente per una città comunità"

"La gentilezza è un ingrediente indispensabile per la costruzione di una città comunità - commenta il presidente di Roma Bpa, Paolo Masini - , quella che con i nostri progetti diffusi in tutta la capitale stiamo cercando di realizzare. Per questo motivo sosteniamo questo calendario ‘rivoluzionario’, con la speranza che tutto ciò diventi sempre più contagioso. Molti dei ‘gentili’ si ritroveranno a sorpresa nelle case dei romani con il loro sorriso e la loro gentilezza”.

Un progetto decennale che ha allargato i confini

"Nel tempo - dice Raffaele Caruso presidente di Civico 17 - il calendario (che è stato realizzato graficamente da Gaia Marnetto e per la parte video da Iano Crivano, ndr) si è innovato. Prima era rivolto solo ai residenti del quartiere, poi abbiamo allargato il nostro raggio di attenzione all'intera città, includendo anche i nuovi italiani che si sono integrati a Roma". Grazie alle offerte raccolte con i calendari, che godono del patrocinio gratuito del Municipio I, verranno finanziate iniziative in favore dei senza dimora seguiti da Binario 95, organizzazione che ha uno sportello d'ascolto e una casa d'accoglienza in zona stazione Termini.

Ecco chi sono i gentili, mese per mese

Gennaio: Simone Di Porto, venditore di cartucce a Prati, offre consigli ai più "imbranati". E' stato segnalato da un cittadino che, in una giornata di pioggia, ha ricevuto un passaggio con l'ombrello proprio da Di Porto.

Febbraio: Antonio Pustorino, ferramente in via Jenner, è sempre disponibile con i suoi clienti trovando spesso la soluzione più economica. "Con Pustorino risolvi ogni problemino" è il suo motto, riferito dai suoi clienti più affezionati.

Marzo: Monica Lentini, ricercatrice e imprenitrice nel campo della farmacopea galenica. Nel 2018 ha realizzato corsi di formazione per richiedenti asilo, offrendo opportunità di lavoro. Nel 2019 ha tenuto il primo corso al mondo per autistici. Nella sede della sua attività ospita le riunioni del comitato di quartiere Torresina e presentazioni di libri.

Aprile: Abramo nel 2016 ha rilevato un chiosco di fiori destinato alla chiusura di fronte alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Al Tuscolano è ben voluto ed è anche il principale fornitore di piante di Matteo e del nonno Angelo.

Maggio: Giacomo, Angelo e Marco sono i proprietari di un ristorante di cucina toscana a due passi da piazza Mazzini. Pronti a far battute e soddisfare le esigenze della clientela, hanno instaurato un clima di allegria e a quanto sembra non "spennano" gli avventori.

Giugno: Lo studente del cine tv Matteo e suo nonno Angelo si prendono cura di piccole aree verdi e aiuole al Tuscolano. "Abbiamo i giardini più bello di Roma", dice chi li ha segnalati per essere pubblicati sul calendario 2022.

Luglio: Vincenzo De Caria, per tutti Vincenzino, è un dipendente del comune di Roma, impiegato al front office del Municipio XII in via Fabiola a Monteverde. Cordiale e sorridente, aiuta ogni utente a districarsi nei meandri della burocrazia.

Agosto: Massimo Wertmuller, noto attore di Prati, nonostante gli impegni artistici non perde mai occasione di mettere le sue capacità a disposizione del quartiere, sensibile ai temi dell'ambiente, degli animali e della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Roma.

Settembre: Alessio ha un banco di verdure al mercato Trionfale. Chi si serve da lui ne parla come di un ragazzo attento, che non risparmia una battuta e un commento sui fatti del giorno e cura il contatto umano con ogni suo cliente.

Ottobre: Nuccio Lisciotto durante il lockdown ha portato la spesa a tutti i suoi clienti anziani, senza farsi pagare la fatica.

Novembre: Luca Marcangeli è un giovane tassista che non perde la pazienza quando, di fronte ad un passeggero anziani che non ha molta dimestichezza con la tecnologia e deve scaricare i buoni per lo sconto della corsa, deve impegnarsi a risolvere da sè la situazione.

Dicembre: Sergio Sardi ha 68 anni ed è titolare di una motofficina in via Tommaso da Celano a San Giovanni. Da 25 anni la sera della Vigilia si veste da Babbo Natale e a bordo di una slitta porta i regali ai bambini e alle bambine ospiti di alcune case famiglia della zona. Quest'anno ha smesso, così Civico 17 e Roma Bpa ha deciso di ringraziarlo con la citazione nel calendario 2022.