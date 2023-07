Caldo a Roma, task force in città. Ecco dove saranno i 28 punti per l'assistenza

Il caldo record previsto a Roma per oggi e domani è una minaccia. C'è la massima allerta in città per l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e che non accenna a diminuire. La protezione civile di Roma Capitale, insieme ai volontari, la Croce Rossa e Acea, saranno presenti in 28 punti sensibili della città per offrire assistenza e informazioni alle persone in difficoltà.

A partire dalle 11, circa 80 donne ed uomini saranno in strada per dare consigli sui corretti comportamenti e le buone prassi, per accompagnare cittadini e turisti alle fontane o per erogare direttamente l'acqua dalle bottigliette per riequilibrare l'idratazione. In tal modo si favoriranno anche eventuali tempestivi interventi o servizi di soccorso medico. Le zone interessate saranno diverse dal centro alle periferie, come ad esempio, Colosseo, Piazza Pia, Ostia e il Municipio XV. Saranno privilegiate le aree ad alta frequentazione pedonale o i mercati rionali. Il consiglio principale resta quello di non uscire nelle ore più calde.

"Un modo di essere pronti per interventi e attivazioni precoci dei servizi di soccorso medico - spiega il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano - Il consiglio principale resta: 'Non uscire nelle ore più calde'. L'autoprotezione è anche idratazione ma non solo".

Ecco tutti i punti sensibili: Colosseo, metro Colosseo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza del Popolo, Piazza Pia, Stazione Cipro, Metro Ottaviano, Piazza Bologna, Piazza Sempione, Mercato del Tufello, Via Alberto Bergamini, Piazza dei Mirti, Largo Monreale, Piazza dell'Alberone, Mercato del Quadraro, Metro Anagnina, Santa Galla, Via Rosa Raimondi Garibaldi, Piazzale dei Caduti della Montagnola, Viale Europa, Piazza Gregoriopoli/Via dei Romagnoli, Piazzale Anco Marzio, Viale Marconi, Piazza San Giovanni di Dio, Piazza dei Giureconsulti/Mercato Urbano II, Largo Millesimo, Mercato di Ponte Milvio.