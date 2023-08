Caldo a Roma, bollino rosso sino a venerdì: sei giorni di fila di massima allerta

Sei giorni filati da bollino rosso per caldo a Roma, soffocata dall’anticiclone africano Nerone. L’ondata di calore continuerà a imperversare fino a venerdì 25 agosto, con temperature che sfiorano i 40 gradi, afa e umidità che hanno iniziato a manifestarsi già nel fine settimana appena trascorso: per avere una tregua sarà necessario attendere il prossimo, e nel frattempo l’attenzione resta massima proprio alla luce del periodo torrido prolungato.

La protezione civile capitolina ha diramato mercoledì il bollettino dell'allerta per ondate di calore emesso dal dipartimento di dpidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute. E il “verdetto” è chiaro: sino a venerdì resta il massimo livello di allerta, il 3, con ricadute molto pesanti non soltanto su anziani, bambini e persone affette da patologie, ma su tutti i cittadini.

Cosa significa allerta caldo livello 3

Con un’allerta caldo di livello 3 si identifica l’ondata di calore, ovvero condizioni meteorologiche a rischio che persistono per più giorni consecutivi. Indica quindi condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

“Il consiglio principale resta quello di non uscire nelle ore più calde - ha ribadito il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano - L'autoprotezione è anche idratazione ma non solo". Proprio la protezione civile ha sviluppato in collaborazione con Acea l’app gratuita Waidy Wow, dove è presente la mappa con le fontane e i nasoni di Roma per approvvigionarsi di acqua.

Massima attenzione per gli over 65

Sino al 15 settembre è inoltre attivo il “Piano Operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore”, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con il centro di competenza nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo del Dipartimento della Protezione Civile, le Asl del Lazio, i medici di medicina generale, il Comune di Roma, la protezione civile e le associazioni di volontariato. per fornire assistenza alla popolazione dai 65 anni in su, a maggior rischio nelle giornate con temperature più elevate.