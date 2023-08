Meteo Roma, nuova ondata di calore: scatta il bollino arancione

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, il caldo torna a stringere la morsa sull’Italia dopo la breve tregua prima di Ferragosto, e per giovedì 17 e venerdì 18 agosto scatta l’allerta di livello 2, ovvero arancione, per ondata di calore.

Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha infatti emesso il bollettino ondate di calore che prevede per i prossimi due giorni temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, le persone che fanno uso di alcol e droghe, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate.

Fine settimana da bollino rosso

Colpa di Nerone, il terzo anticiclone africano che ha già portato a un innalzamento delle temperature a Ferragosto, e che continuerà a imperversare almeno sino alla fine della settimana, in particolare venerdì, quando la colonnina a Roma potrebbe sfiorare i 40 gradi. Per sabato 19 agosto, ulteriore peggioramento in vista: previsto il bollino rosso.