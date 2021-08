Caldo, stretta di Lucifero per Ferragosto: presidio di assistenza per cittadini e turisti al Colosseo

Nel Parco Archeologico allestito un punto di ristoro con due ambulanze a disposizione 7 giorni su 7. Diverse le chiamate alla Protezione Civile e al 118 per malesseri causati dall'ondata di calore, tra giovedì e venerdì picchi di 40 gradi anche in centro

Ancora qualche giorno di caldo record prima di tornare, gradualmente, a respirare: Lucifero stringe la morsa sulla Capitale proprio nelle giornate che precedono Ferragosto, con picchi di 40 gradi nel centro città e nelle zone dell’entroterra e un aumento chiamate alla sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale e al 118 per malesseri diffusi legati proprio all’eccessivo calore.

Il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso anche per venerdì 13 e sabato 14 un bollettino per ondata di calore di livello 3, il massimo: altri due giorni da bollino rosso (tre di fila con giovedì) in cui le temperature a Roma sfioreranno nuovamente i 40 gradi in una combinata di umidità e caldo potenzialmente molto rischiosa. E se agli anziani soprattutto viene raccomandato di restare a casa nelle ore centrali della giornata, l’afa non scoraggia i turisti che sono arrivati nella Capitale per il Ferragosto.

Proprio per supportare chi si ritrova in centro città in queste giornate “infernali”, il Parco Archeologico del Colosseo, per esempio, ha attivato in collaborazione con l’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile di Roma un presidio di assistenza sanitaria proprio per intervenire in caso di malesseri e colpi di calore. Due ambulanze sono presenti sulla piazza del Colosseo, lato Arco di Costantino, per offrire soccorso ai cittadini e ai turisti sino al 9 Settembre, con orario 9-19 e sette giorni su sette.

“Mai come in questi ultimi anni la salute e la sicurezza dei nostri visitatori sono stati al centro del nostro impegno - ha detto Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo - per questo motivo anche quest’anno, in continuità con i precedenti, un presidio medico sarà a disposizione di cittadini e turisti con la dotazione di due ambulanze pronte a gestire e supportare ogni criticità venga riscontrata".

La Protezione Civile ha intanto potenziato il presidio sul territorio per distribuire acqua e altri generi di prima necessità ai senzatetto in collaborazione con la Croce Rossa, impegnata soprattutto in orario notturno per prestare assistenza a chi vive in strada. La zona del Centro, in particolare, è sotto stretta osservazione: sui mezzi dei volontari acqua, bibite, kit igienici e abiti leggeri consegnate dalle 11 unità di strada della Croce Rossa.

Previsioni meteo, temperature in discesa dopo Ferragosto

L’ondata di calore potrebbe allentare la morsa a partire dai giorni successivi a Ferragosto. Stando a quanto riporta 3B Meteo, pur essendo ancora troppo presto per dirlo con certezza a partire dalla prossima settimana una perturbazione di matrice scandinava associata a una saccatura che andrà approfondendosi tra il Mare del Nord e la Norvegia dovrebbe scendere verso l’Italia nel corso del weekend di Ferragosto.

Se confermata, la perturbazione dovrebbe portare temporali con conseguente calo delle temperature: “ Il modello americano è più orientato verso un minimo occidentale con forti temporali solo al Nord e caldo intenso che continuerebbe fino a metà settimana su tutto il Centro Sud - sottolineano però da 3BMeteo - una configurazione già vista nel mese di luglio”.