Rimossi i calabroni che avevano nidificato all'interno del parco: erano stati coperti con una rete

Avevamo avvolto l’albero con una pesante rete di nylon, con l’obiettivo di isolare i calabroni rimasti all’interno. Gli insetti però avevano trovato comunque il modo per superare la barriera, creando una certa apprensione tra le persone abituate a passeggiare nei “Parchi della Colombo”, la frequentata area verde tra l'Infernetto e Casal Palocco.

Una rete sistemata intorno all'albero

La colonia di calabroni europei (Vespa crabro) avevano scelto una cavità d’un grosso albero di carrube per realizzare il proprio nido. “Con le loro potenti mandibole i calabroni erano riusciti a creare dei varchi nelle maglie della rete e da lì entravano ed uscivano – ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti, intervenuto per rimuovere la colonia – l’espediente quindi aveva limitato ma non eliminato la possibilità di essere punti da questi insetti”.

I calabroni europei

Meno aggressivi delle vespe orientalis, i calabroni europei, se infastiditi, possono comunque diventare insidiosi. “MI hanno spruzzato il loro veleno negli occhi quando, per individuare il nido, mi sono tolto gli occhiali protettivi” ha spiegato Lunerti, in un video poi diffuso sui propri canali social. Questa volta l'intervento non è servito per rimuovere imponenti e temuti nidi di orientalis, come negli ultimi due anni è capitato sempre più frequentemente di dover raccontare. Ma ha permesso di restituire tranquillità ai fruitori dell'area verde e, al tempo stesso, le operazioni si sono svolte in maniera del tutto incruenta.

Gli insetti liberati in natura

I calabroni sono stati catturati vivi e trasportati, all’interno d’un contenitore di fortuna, a qualche chilometro di distanza dalla città. “Fanno parte della specie europea e quindi, nonostante questo abbia comportato un lavoro più impegnativo, abbiamo deciso di mantenerle in vita. Ora le abbiamo trasportate, con i rielativi faci, alle porte di Roma, nel bosco di Morlupo, dove potranno completare il loro ciclo naturale restando a debita distanza dai centri abitati”.