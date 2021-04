Linee S, cambia l'orario pomeridiano

Da lunedì 3 maggio i bus turistici in giro per Roma subiranno delle modifiche per quanto riguarda l'orario del servizio pomeridiano

Le tredici nuove linee di bus turistici di supporto ad Atac e Cotral subiranno delle modifiche per quanto riguarda gli orari di servizio. In una nota congiunta di Astral spa, Atac e Roma Servizi per la Mobilità annunciano ai cittadini i nuovi orari di riferimento per le tredici linee, a partire da lunedì 3 maggio.

I nuovi orari

La modifica degli orari riguarderà soltanto la fascia pomeridiana. “I bus" – come si legge nella nota - "saranno attivi dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, e non più dalle 16:00 alle 19:00”. Resteranno invariate le fasce di servizio mattutine dalle 7:00 alle 10:00 dal lunedì al sabato.

I motivi delle modifiche

Le modifiche sono dovute alla ripresa delle attività in presenza per le scuole superiore di secondo grado da un minimo del 70% fino al 100% nelle zone gialle e arancioni. “Questa rimodulazione" – continua la nota - "decisa all'esito delle riunioni del Tavolo Prefettizio di raccordo tra orari delle attività didattiche e Tpl, permetterà di intercettare appieno le esigenze degli studenti e favorirà inoltre il loro accesso alle scuole in totale sicurezza e consentirà di supportare ancora più efficacemente la rete di bus tradizionali e quella metropolitana”.

Ecco di seguito i percorsi:

Linea S01 Anagnina-Termini

Direzione Termini: Anagnina Ma, Subaugusta, Mamili, Tuscolana/Porta Furba, Gela, Appia-San Giovanni (Ma-Mc), Manzoni, P.zza V. Emanuele, Termini Mab.

Direzione Anagnina: Termini Mab, P.zza V. Emanuele, Manzoni, Appia-San Giovanni (Ma-Mc), Monselice/Stazione Tuscolana, Tuscolana/Arco Di Travertino, Mamili, Subaugusta, Anagnina Ma

Linea S02 Annibaliano-Termini

Direzione Termini: S. Agnese Annibaliano, Trieste/Trasimeno, Viterbo, Boncompagni/Abruzzi, Repubblica.

Direzione Annibaliano: Repubblica Mb, Calabria, Trieste/Trasimeno, Trieste/Istria.

Linea S03 Belle Arti-Termini

Direzione Termini: Mancini, Flaminio/Reni, Flaminia/Belle Arti, P.Le Flaminio Ma, S. Paolo Del Brasile, Repubblica.

Direzione Mancini: Repubblica Mb, Boncompagni/Abruzzi, S. Paolo Del Brasile, P.Le Flaminio Ma, Tiziano/Carpi.

Linea S04 Centocelle-Termini

Direzione Termini: Parco Di Centocelle Mc, Casilina/Tor Pignattara, Casilina/S. Elena, La Spezia/Lodi, Conte Verde (Manzoni), P.zza V. Emanuele.

Direzione Centocelle: Termini Mab, P.zza V. Emanuele, Via S.Croce In Gerusalemme/Manzoni, La Spezia/Lodi, Pigneto, Casilina/Tor Pignattara, Togliatti/Tulipani.

Linea S06 Aurelia-Termini

Direzione Termini: Cornelia, C.Ne Cornelia/Bolognini, Baldo Degli Ubaldi/Cerreti, Valle Aurelia, Giulio Cesare/Ottaviano Ma, Giulio Cesare/Ezio, P.Le Flaminio Ma, S. Paolo Del Brasile, Repubblica.

Direzione Cornelia: Repubblica Mb, Boncompagni/Abruzzi, S. Paolo Del Brasile, P.Le Flaminio Ma, Lepanto, Milizie/Angelico, Emo/Di Bartolo, Baldo Degli Ubaldi/Cerreti, C.Ne Cornelia/Bolognini.

Linea S07 Gela-Termini

Direzione Termini: Monselice/Stazione Tuscolana, Gela, Appia-San Giovanni (Ma-Mc), Manzoni, P.zza V. Emanuele.

Direzione Gela: Termini Mab, P.zza V. Emanuele, Manzoni, Appia-San Giovanni (Ma-Mc).

Linea S08 Istria-Termini

Direzione Termini: Istria, XXI Aprile/Ricotti, Provincie/Padova, Ippocrate/Marchiafava, Universita'/Regina Elena, Policlinico, S. M. Battaglia Mb.

Direzione Istria: Repubblica Mb, S. M. Battaglia Mb, Universita/Scienze, Ippocrate/Marchiafava, Provincie/Padova, XXI Aprile/Ricotti.

Linea S09 Laurentina-Termini

Direzione Termini: Laurentina Mb, Colombo (Accademia Degli Agiati), Colombo/Rufino, Colombo/C.Ne Ostiense, P.zza S. Giovanni In Laterano, Merulana/Labicana.

Direzione Laurentina: Termini Mab, Merulana/Labicana, P.zza S. Giovanni In Laterano, Colombo/Bavastro, Rufino, Colombo (Accademia Degli Agiati).

Linea S11 Ponte Mammolo-Termini

Direzione Termini: Ponte Mammolo Mb, Tiburtina/Portonaccio, Lega Lombarda/Provincie, Ippocrate/Marchiafava, Universita'/Regina Elena, Policlinico, S. M. Battaglia Mb.

Direzione Ponte Mammolo: Repubblica Mb, S. M. Battaglia Mb, Universita/Scienze, Ippocrate/Marchiafava, Lega Lombarda/Provincie, Tiburtina/Portonaccio.

Linea S12 Rossellini-Termini

Direzione Termini: Rossellini, Ojetti/Primoli, Jonio Mb1, Conca D'Oro, Libia/Lago Tana, S. Agnese Annibaliano, Trieste/Trasimeno, Viterbo, Boncompagni/Abruzzi, Repubblica.

Direzione Rossellini: Repubblica Mb, Calabria, Trieste/Trasimeno, S. Agnese Annibaliano, Libia Mb1, Conca D'Oro, Jonio Mb1, Ojetti/Primoli.

Linea S13 Saxa Rubra-Termini

Direzione Termini: Staz.Ne Saxa Rubra, Stazione Due Ponti, C.So Francia/Stelluti, C.So Francia/Ponte Flaminio, Lgt Armi/Monte Grappa, P.Le Flaminio Ma, S. Paolo Del Brasile, Repubblica.

Direzione Saxa Rubra: Repubblica Mb, Boncompagni/Abruzzi, S. Paolo Del Brasile, P.Le Flaminio Ma, Lgt Navi, C.So Francia/Ponte Flaminio, Villa Severini, Stazione Due Ponti.

Linea S14 Stazione Tiburtina-Termini

Direzione Termini: Via Guido Mazzoni, Staz.Ne Tiburtina Mb, Lega Lombarda/Provincie, Ippocrate/Marchiafava, Universita'/Regina Elena, Policlinico, S. M. Battaglia Mb.

Direzione Stazione Tiburtina: Repubblica Mb, S. M. Battaglia Mb, Universita/Scienze, Ippocrate/Marchiafava, Lega Lombarda/Provincie.

Linea S15 Stazione Acilia-Piramide

Direzione Piramide: Ostiense/St.Acilia, Oc.Indiano/Decima, Beethoven/Europa, Marconi/Bortolotti, Ostiense/Prefettura, Ostiense/Piramide.

Direzione Acilia: Ostiense/Piramide, Ostiense/Prefettura, Levi/Civita, Europa/Beethoven, Oc.Indiano/Decima.