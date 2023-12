Bus, tram e metro gratis per gli anziani anche per il 2024

Nonni e nonne di Roma gratis sui mezzi per tutto il 2024. Autobus, metro e linee di superficie: gli over 70, a partire dal 2024, non dovranno sborsare neanche un euro per muoversi in città. È quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta di Roma Capitale, pensata per andare incontro soprattutto alle fasce più deboli della popolazione e che proroga l'iniziativa avviata già negli anni precedenti.

Come ottenere la tessera

Potranno ottenere la tessera i cittadini over 70, residenti nel territorio di Roma Capitale e che hanno un Isee inferiore ai 15 mila euro. I cittadini aventi diritto dovranno consegnare un’apposita domanda corredata dalla certificazione del reddito in corso di validità, rilasciata da Caf o da sedi e agenzie dell’Inps.

Quanto costa il progetto

Ovviamente questa iniziativa ha un costo. Sono stato stanziati, infatti, 2 milioni e 600 mila euro sul bilancio 2024-2026. Se i soldi dovessero finire l’iniziativa, almeno per quell’annualità, terminerà per poi riprendere l’anno successivo. Per ogni tessera sottoscritta, il Campidoglio verserà un rimborso ad Atac di 215 euro. L’azienda, a sua volta, dovrà fornire all’amministrazione capitolina l’effettivo numero delle tessere “over 70” emesse. Un'inizativa che sembra essere l'altra faccia della medaglia di un altro intervento che, nei mesi scorsi, ha avuto molto successo, ovvero quello dei mezzi pubblici gratis per i cittadini under 19.

“Grazie all’approvazione di questa delibera – ha dichiarato in una nota l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patané – l’amministrazione conferma le agevolazioni per viaggiare sui mezzi pubblici a beneficio degli ultrasettantenni con redditi bassi. Una misura che, da un lato, incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e, dall’altro, aiuta i cittadini over 70 con redditi bassi in un momento storico di particolare difficoltà”.