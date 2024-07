"Mezzi fatiscenti e lavoratori in pericolo". Appalto nuovo, problemi vecchi per i bus periferici di Roma

Veicoli in condizioni fatiscenti, personale che lavora senza sicurezza ed un contratto che non verrebbe rispettato. È questo, in sintesi, il contenuto dell’interrogazione presentata dal consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. Nel mirino il trasporto pubblico locale periferico su gomma, assegnato, dopo una gara, per i prossimi 8 anni a fine dicembre 2023. Tutti si aspettavano un miglioramento complessivo del servizio rispetto al passato ma, almeno secondo quanto avrebbero riferito utenti e lavoratori a Santori, non è così.

Il trasporto pubblico locale periferico

Dopo anni di proroghe, rinvii e ricorsi, a fine 2023 Roma ha aggiudicato la gara per la gestione, fino al 2032, degli autobus che servono le zone della periferia di Roma. Il servizio è suddiviso in due lotti, la parte est e quella ovest della città, e sarà svolto da due operatori diversi e sono gestiti, rispettivamente, da Autoservizi Troiani, capofila per il “lotto 1 est”, e da Bus Intenational Service e Autoservizi Tuscia, capofila per il "lotto 2 ovest”.

Il servizio riguarda i cittadini di Roma che vivono a cavallo del grande raccordo anulare e nei quartieri esterni al Gra con circa 30 milioni di km/vettura all’anno, equamente suddivisi tra i due lotti e che sono eserciti su 100 linee di autobus servite da 514 mezzi complessivi. Il contratto sottoscritto prevede un progressivo rinnovo della flotta che nel primo anno vedrà inseriti 148 bus elettrici e 72 ibridi e partire dal quinto anno di contratto l’intera flotta sarà elettrica. Inoltre, erano previsti circa 300 giorni di affiancamento tra i vecchi gestori e i nuovi per evitare problemi durante il passaggio di consegne.

Servizio scadente

Nell’interrogazione presentata da Santori si legge che “utenti e lavoratori lamentano” le “pessime condizioni in cui versano le vetture che espletano il servizio” un tempo gestito da Roma TPL. Secondo Santori, le vetture sarebbero “a dir poco fatiscenti, sporche sia internamente che esternamente, con sedili, sterzi e altre parti interne logorati e dissestati, con pneumatici forati e non a norma, con conseguente grave rischio per la sicurezza e l’incolumità di lavoratori e utenti del servizio, nonché dei cittadini in generale”.

Maggiori controlli

Con l’interrogazione, Santori vorrebbe che l’amministrazione capitolina effettui “adeguati controlli” per “verificare il rispetto del contratto di servizio e del relativo capitolato d’appalto da parte delle società aggiudicatarie”. Il problema, secondo il consigliere, è che circolano per Roma vetture che mettono “a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di utenti e cittadini” oltre agli autisti. Tutte situazione da verificare per “accertare se le numerose segnalazioni pervenute da parte di utenti e lavoratori siano corrispondenti al vero”.