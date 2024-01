Bus periferici a Roma, a breve in servizio i primi cinque mezzi

La volontà dell’azienda è quella di metterli su strada il prima possibile, magari già a partire da lunedì 22 gennaio. Del resto c’è un disperato bisogno di mezzi su strada, possibilmente nuovi e funzionanti. Parliamo del servizio di trasporto pubblico locale su gomma di periferia, affidato poco prima della fine del 2023 dal Campidoglio dopo mesi di ricorsi e rinvii. Ora, come riporta il sito Odissea Quotidiana, i primi mezzi dovrebbero entrare a breve in funzione.

Lotto est

La gara era divisa in due lotti, quello ovest e quello est. Quest’ultimo è stato vinto da Autoservizi Troiani che metterà quindi su strada, dall’inizio della prossima settimana, i nuovi mezzi ibridi e a basso impatto di emissioni.

Una volta a pieno regime il servizio, che andrà a servire i cittadini che vivono a cavallo del grande raccordo anulare e nei quartieri esterni al Gra, potranno beneficiare di 100 linee di autobus servite da 514 mezzi complessivi. La gara, chiusa mesi fa, è stata vinta da Autoservizi Troiani, capofila per il “lotto 1 est”, e da Bus Intenational Service e Autoservizi Tuscia, capofila per il "lotto 2 ovest”.

Gli autobus in deposito

Secondo quanto apprende RomaToday, sono arrivati 5 dei nuovi autobus previsti per il servizio. Parliamo di due mezzi elettrici di colore verde, due Mercedes ibridi rossi e un Citaro Mercedes di colore bianco. Un vero e proprio tricolore che sarà certamente patriottico ma, ad onor del vero, non aiuta l’utenza a capire con quale servizio avrà a che fare. Questa situazione, però, la dice lunga sul momento di difficoltà del trasporto pubblico. Servono mezzi nuovi e poco importa se non abbiano tutti la stessa livrea. I mezzi sono in attesa di cominciare il lavoro nel deposito centrale di Roma Tpl Raffaele Costi, a Pietralata, struttura che andrà, in futuro, ad ospitare le altre vetture previste per il lotto est.

Il nuovo contratto

Il nuovo contratto, sottoscritto al termine di mesi costellati da ricorsi e problemi nei tribunali, durerà 8 anni e prevede un progressivo rinnovo della flotta che nel primo anno vedrà inseriti 148 bus elettrici e 72 ibridi e a partire dal quinto anno di contratto l’intera flotta sarà elettrica. Tutto il personale che ha prestato servizio per Roma Tpl, che ha gestito per anni il servizio, sarà ricollocato secondo il principio previsto nella clausola sociale, senza alcun problema occupazionale.