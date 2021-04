Formula E, c'è da smontare il circuito: modifiche alla viabilità e agli autobus

Dopo la due giorni di gare di Formula E, all'Eur è tempo di ripristino della viabilità. C'è da smontare il tracciato che ha ospitato i bolidi elettrici e fino a sabato ci saranno delle modifiche alla normale viabilità e ai trasporti.

Le chiusure fino al 17 aprile

Dalle ore 20.30 di lunedì 12 alle ore 5.30 di martedì 13 aprile, chiusura di via Cristoforo Colombo da viale Europa a viale della Civiltà del Lavoro (in entrambi i sensi di marcia) e l´ incrocio tra viale della Civiltà del Lavoro e largo Testa, garantendo il transito delle linee in direzione e provenienti dal capolinea dell´Agricoltura.

Dalle ore 20.30 di martedì 13 alle ore 5.30 di mercoledì 14 aprile, chiusura dell´incrocio tra viale della Civiltà del Lavoro e largo Testa, garantendo il transito delle linee in direzione e provenienti dal capolinea dell´Agricoltura.

Dalle ore 20.30 di mercoledì 14 alle ore 5.30 di giovedì 15 aprile, chiusura di piazzale Parri e viale U.Tupini, nel tratto compreso tra piazzale Parri e piazza Ghandi.

Dalle ore 20.30 di giovedì 15 alle ore 5.30 di venerdì 16 aprile, chiusura di via delle Tre Fontane, da viale dell´ Industria a via R. Murri, escluso l´incrocio con viale dell´Agricoltura.

Fino a sabato 17 aprile, chiusura al transito veicolare di viale della Letteratura e viale della Pittura.

Le linee bus interessate

Nel dettaglio le linee bus interessate sono: 30-31-73-73PS-170-708-714-780-788-791-nMB-nME-Coll. M20.

- Linea 30 dalle ore 20.30 a fine servizio di lunedì 12 aprile, in direzione Stazione Metro Laurentina: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura, via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione piazzale Clodio: da viale dell´Arte, viale America, via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale dell´Arte, viale dell´Artigianato, via Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo.

- Linea 31 dalle ore 20.30 a fine servizio di mercoledì 14 aprile, in direzione Laurentina: da viale di Val Fiorita, viale Geo, viale dell´Oceano Atlantico, viale dei Primati Sportivi, viale U. Tupini, viale Europa, normale di linea; in direzione piazzale Clodio: da viale Europa, via U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell´Oceano Atlantico, viale Egeo, normale di linea. Dalle ore 20.30 a fine servizio di giovedì 15 aprile, solo in direzione Laurentina: in uscita dal Viadotto della Magliana, effettua inversione di marcia sottovia Viadotto Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, normale di linea.

- Linea 73 da inizio a fine servizio di lunedì 12 aprile, il capolinea di piazzale dell´Agricoltura, viene temporaneamente spostato alla 5^ corsia .

- Linea 73PS da lunedì 12 a sabato 17 aprile, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da viale dell´Arte, viale Europa, viale Beethoven, viale della Civiltà del Lavoro, via Ciro il Grande, piazzale dell´Agricoltura; in direzione piazzale Dino Viola: via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, viale dell´Arte, normale di linea.

- Linea 170 dalle ore 20.30 a fine servizio di lunedì 12 aprila, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura; in direzione Stazione Termini: da via Ciro il Grande, largo Testa, viale Beethoven, viale Europa, viale dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo, viale Marconi, normale di linea. Dalle ore 20.30 a fine servizio di martedì 13 aprile, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura; in direzione Stazione Termini: da via Ciro il Grande, largo Testa, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

- Linea 708 da inizio a fine servizio di lunedì 12 aprile, il capolinea di piazzale dell´Agricoltura, viene temporaneamente spostato alla 6^ corsia .

- Linea 714 dalle ore 20.30 a fine servizio di lunedì 12 aprila, in direzione piazzale Nervi: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura, via Ciro il Grande, largo Testa, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Stazione Termini: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo, normale di linea.

- Linea 780 dalle ore 20.30 a fine servizio di mercoledì 14 aprile, in direzione piazzale Nervi: da viale di Val Fiorita, viale Geo, viale dell´Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U. Tupini, viale Europa, normale di linea; in direzione Stazione Trastevere: da viale Europa, via U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell´Oceano Pacifico, viale Egeo, viale di Val Fiorita, normale di linea. Dalle ore 20.30 a fine servizio di giovedì 15 aprile, solo in direzione piazzale Nervi: in uscita dal Viadotto della Magliana, effettua inversione di marcia sottovia Viadotto Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, normale di linea.

- Linea 788 fino a mercoledì 14 aprile, in direzione piazzale dell'Agricoltura : dopo aver effettuato la fermata n. 73161 (viale di Val Fiorita altezza metro Magliana), rampa per viale del Pattinaggio, inversione di marcia sottovia viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, dove effettua capolinea 20 mt dopo piazzale di Val Fiorita; in direzione Caccioppoli : viale Egeo, normale di linea. Dalle ore 20.30 a fine servizio di giovedì 15 aprile, in direzione piazzale dell'Agricoltura: da viale di Val Fiorita, rampa per viale del Pattinaggio, viale dell´Agricoltura, normale di linea; in direzione Caccioppoli: via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, viale U. Tupini, piazzale Parri, viale di Val Fiorita, rampa per viale del Pattinaggio, inversione sottovia Hotel Sheraton, viale di Val Fiorita, viale Egeo, normale di linea.

- Linea 791 dalle ore 20.30 a fine servizio di lunedì 12 aprila, in direzione piazzale Nervi: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura, via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Cornelia: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo, viale Marconi, normale di linea.

- Linea nMB dalle ore 23.40 di lunedì 12 alle ore 5.30 di martedì 13 aprile, in direzione Stazione Rebibbia: da via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale i linea; in direzione Laurentina: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura, via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, normale di linea. Dalle ore 23.40 di martedi13 alle ore 5.30 di mercoledì 14 aprile, in direzione Rebibbia: da viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Laurentina: da via Cristoforo Colombo, viale America, viale Beethoven, normale di linea.

- Linea nME dalle ore 23.40 di lunedì 12 alle ore 5.30 di martedì 13 aprile, in direzione piazza Venezia: : da viale Beethoven, viale Europa, viale dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea; in direzione Stazione Cristoforo Colombo: da via Cristoforo Colombo, piazzale dell´Agricoltura, via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, normale di linea. Dalle ore 23.40 di martedi13 alle ore 5.30 di mercoledì 14 aprile, in direzione piazza Venezia: da viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Stazione Cristoforo Colombo: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale Beethoven, normale di linea.

- Coll. M20 dalle ore 20.30 a fine servizio di mercoledì 14 aprile, solo in direzione Rimessa Magliana: da piazzale dell´agricoltura, via Cristoforo Colombo, inversione di marcia a piazzale Marconi, via Cristoforo Colombo (in direzione centro), corsia laterale, rampa per Viadotto della Magliana, normale di linea.