Covid, come si prepara il trasporto pubblico al ritorno all'orario unico di entrata a scuola

Il 31 marzo finirà lo stato d'emergenza decretato dal Governo per fronteggiare la diffusione del Covid 19 in Italia. Questo significa che, dal 1 aprile, non sarà più necessario essere in possesso del green pass per utilizzare bus, metro e treni non a lunga percorrenza, per quanto resterà l'obbligo di indossare la mascherina. Un ritorno alla (quasi) normalità che a Roma riguarderà anche le studentesse e gli studenti, fino ad ora costretti ad entrare negli istituti scolastici in due orari differenti, le 8 e le 9.40.

La Capitale, infatti, si starebbe attrezzando per tornare all'orario unico, per la gioia di alunne e alunni che da oltre un anno protestano anche per i disagi causati dai nuovi orari, con uscite dalla classe il pomeriggio e tempi dedicati a socialità e sport sempre più ridotti. Da aprile, dunque, il trasporto pubblico locale - Atac e Cotral su tutti - potrebbe essere chiamato a gestire un ritorno all'afflusso pre-Covid sui mezzi, in particolare negli orari di entrata e uscita dagli istituti. Sono 130.000, secondo le stime di Roma Servizi per la Mobilità, le ragazze e i ragazzi che utilizzano il trasporto pubblico.

Di ufficiale, al momento, non c'è ancora nulla. Come conferma la stessa agenzia per la mobilità, la decisione sarà presa la prossima settimana direttamente dal Governo, soprattutto per quanto riguarda la capienza dei mezzi pubblici, che ad oggi è all'80% ma molto presto dovrebbe tornare a 100%, anche perché con la fine dello stato d'emergenza i fondi per navette e mezzi aggiuntivi sarebbero totalmente a carico delle Regioni. E per il ritorno all'orario unico sarà decisivo il confronto tra l'ufficio scolastico e i presidi, questi ultimi i più preoccupati per il ritorno alla normalità: sono ancora oltre 4.000 i nuovi positivi registrati nella Capitale al 26 marzo, oltre 8.000 in tutta la Regione.