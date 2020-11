Bus a fuoco, mezzo di Roma Tpl in fiamme sulla Cassia. Nessun ferito

Ancora un bus avvolto dalle fiamme per le strade della Capitale. Sabato 7 novembre intorno alle 5 del mattino, un mezzo di Roma Tpl ha preso fuoco in via Giulio Galli, all'altezza di via Cassia.

Si tratta della vettura 9589, immatricolata 9 anni fa e assegnata alla rimessa della Maglianella, che serve prevalentemente la zona ovest della Capitale. In questo caso era in servizio come navetta per gli autisti che avrebbero dovuto iniziare il servizio mattutino. Nessuno è rimasto ferito.

Si tratta della nona vettura di Roma Tpl che ha preso fuoco nel 2020. Ma il numero è ben più alto, la 24esima, se consideriamo anche i mezzi andati a fuoco di proprietà di Atac.

L'ultimo caso lo scorso 22 ottobre in piazza Pio XI. Prima le esplosioni, poi il fuoco e una colonna di fumo nero nel cielo visibile da chilometri di distanza. Il tutto in pieno giorno, alle 12 e 30.