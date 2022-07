Caro benzina, boom di romani sui mezzi pubblici. Bus e metro gratis? Piace la proposta di Gualtieri

Tram, metro e autobus gratis, a disposizione di cittadini senza pagare il biglietto: per il sindaco Roberto Gualtieri questo modello, già adottato in altri Paesi europei come l’Estonia e il Lussemburgo e più di recente Germania e Francia, è applicabile anche a Roma. Lo ha ribadito in più occasioni, sottolineando che “le risorse ci sono”, perché “lo Stato investe, abbiamo risorse che si possono utilizzare per il buon andamento delle entrate fiscali, non è necessario fare uno scostamento né aumentare le tasse”.

Per Gualtieri un sistema di mezzi pubblici gratuiti aiuterebbe “in modo concreto le fasce di lavoratori e di pensionati a basso reddito” contribuendo allo stesso tempo a “rilanciare la cultura del trasporto pubblico” e a investire sul trasporto pubblico stesso. I romani dl'altronde negli ultimi tempi sono tornati a usare tram, metro e bus per spostarsi in città, complice anche l'aumento dei prezzi del carburante. Lo testimoniano i risultati di un sondaggio svolto da Moovit (l'app per la mobilità urbana più utilizzata al

mondo), che RomaToday diffonde in anteprima.

I risultati del sondaggio di Moovit: il 76% dei partecipanti è d'accordo con Gualtieri

In pochi minuti, in una sola mattinata, sono state circa 1.500 le persone che hanno partecipato al sondaggio, inviato tramite app, e le risposte restituiscono una spaccato in cui molti cittadini hanno deciso di usare di nuovo con assiduità il trasporto pubblico dopo un periodo, quello della pandemia, in cui hanno invece preferito utilizzare le auto private per limitare il rischio contagio.

La percentuale di persone che ha cambiato abitudini dopo l’aumento dei prezzi del carburante è infatti significativa: è vero che il 61,3 % dei partecipanti al sondaggio ha risposto di non avere cambiato abitudini, ma un 30,8% ha detto di spostarsi di più con i mezzi pubblici. La parte restante si divide tra chi semplicemente si sposta meno (il 6,9%) e una piccola percentuale di persone (l’1,3%) che sia sposta di più a piedi, in bici o con i mezzi in sharing.

Il sondaggio ha quindi chiesto ai partecipanti se l’aumento del prezzo dei carburanti ha cambiato le abitudini di spostamento di qualche amico, collega o familiare, e la maggioranza (il 58,4%) ha risposto di sì. Sempre la maggioranza dei partecipanti, il 59,6%, ha confermato di notare più persone a bordo dei mezzi pubblici da due mesi a questa parte.

Resta da capire se poter usare gratis i mezzi pubblici incentiverebbe effettivamente i romani a usarli di più, e lo stesso sondaggio sembra confermarlo: il 76% dei partecipanti si è detto d’accordo con l’idea di Gualtieri di avere in autunno autobus e treni gratis, anche se di questi, l’81% ha però un biglietto saltuario, e non l’abbonamento.

Bus gratis, i Paesi e le città in cui è già realtà

Il modello potrebbe allora essere quello tedesco del Klimaticket, con un biglietto mensile a un prezzo calmierato di 9 euro valido per qualsiasi mezzo pubblico regionale e locale, o quello spagnolo, che prevede la completa gratuità (attraverso un rimborso) degli abbonamenti e dei biglietti dei treni controllati dallo Stato dal primo settembre al 31 dicembre 2022.

In Lussemburgo un sistema di mezzi pubblici gratuiti è invece già realtà ormai dal 2020, in Estonia addirittura dal 2018. In Italia l'esempio virtuoso è quello di Genova, dove l'amministrazione del sindaco Marco Bucci ha sperimentato per quattro mesi (dal primo dicembre 2021) la gratuità di ascensori, funicolari e cremagliera senza limiti, mentre la metropolitana si può usare gratuitamente dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22, e dunque non in orario di punta. La sperimentazione era finita nel marzo del 2022, e il Comune, visti i risultati ottenuti, ha deciso di prolungarla sino al 31 luglio 2022.