Cortei, sit-in e partita all'Olimpico: strade chiuse e bus deviati il 19 e il 20 novembre

Venerdì 19 novembre e sabato 20 novembre, serie di stade chiuse e bus deviati a Roma. Venerdì mattina, tra le 10 e le 14, corteo studentesco da Piramide a Trastevere, davanti al Ministero dell’Istruzione di largo Bernardino da Feltre, passando lungo via Marmorata, via di Porta Portese e via Induno. Saranno possibili temporanee modifiche alle linee H, 3, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Sabato invece, la mattina (dalle 10,30 alle 13,30) sit-in a Bocca della Verità. In caso di chiusure su via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Il pomeriggio, tra le 16 e le 20, manifestazione al Circo Massimo. Previsti, già diverse ore prima della manifestazione, divieti di sosta su via del Circo Massimo; via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa. Possibili chiusure al traffico e deviazioni. In particolare, in caso di chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Sempre sabato, dalle 17 alle 20, corteo da piazza della Repubblica a piazza Vittorio, percorrendo il seguente itinerario: via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Largo Brancaccio, via dello Statuto. Modifiche per le linee 5, 14, 16, 40 , 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H.

Sabato sera, invece, all'Olimpico ci sarà Lazio-Juventus. Temporanee chiusure al traffico, potranno verificarsi nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Per quanti volessero raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico, ricordiamo che l’area del Foro Italico è servito dalle linee 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio e piazza Mancini), 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Il sabato (così come il venerdì) le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Poi ci sono le linee bus “n”.

Domenica, invece, recita dell'Angelus in Vaticano. Dalla mezzanotte verranno posizionati transennamenti a creare varchi di ingresso per piazza San Pietro.interessate via di Porta Angelica, via dei Corridori, parte di via della Conciliazione, piazza Pio XII, largo degli Alicorni e piazza del Sant'Uffizio. Previsti nella zona divieti di sosta e di transito. Attiva anche la consueta pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica, si sposta la nMB.