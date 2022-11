L'autobus che cambia percorso per la sosta selvaggia

Sino alle 21 il percorso è quello previsto dal servizio, con la svolta in via di San Giovanni in Laterano. Dalle 21 in poi, invece, l’autobus della linea 85 di Atac in via di San Giovanni in Laterano non gira: tutta colpa delle auto parcheggiate in sosta vietata, che impediscono al mezzo di passare. E così chi usa il bus in orario serale deve mettere in conto di doversi spostare di qualche centinaio di metri, in via Lubiana, sia in salita sia in discesa.

Il ‘caso’ dell’autobus 85 è stato sollevato da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha ricevuto una segnalazione relativa alla deviazione, indicata anche sulla palina alla fermata: “Fermata non attiva dalle 21 sino a fine servizio”, un avviso che sembra una resa da parte di Atac davanti alle auto posteggiate in sosta vietata per la movida. In realtà non è chiaro che cosa abbia spinto la direzione Mobilità di Roma Capitale a operare una variazione di percorso: si tratta di un provvedimento che risale ormai a diversi anni fa, e che non avrebbe direttamente a che fare con la presenza di locali in zona.

Certo è, però, che in orario diurno il percorso è quello tradizionale: la linea 85 parte dalla stazione di Termini, prosegue sino a piazza della Repubblica, passa in piazza Barberini e piazza di San Claudio, tocca piazza Venezia e il Colosseo e poi gira nella stretta via San Giovanni in Laterano per proseguire verso la stazione Tuscolana e il capolinea, Arco di Travertino. E altrettanto certo è che la strada è stretta, e che la presenza delle macchine parcheggiate in sosta vietata in orario serale rende impossibile la svolta in San Giovanni in Laterano. L'ultimo dato certo è che la motivazione di questa modifica di percorso non è stata comunicata ai cittadini, e che non tutti sanno che dopo le 21 la fermata è di fatto cancellata.

Interpellato dall’inviato Jimmy Ghione il presidente di Atac, Giovanni Mottura, ha ammesso che il problema è proprio l’inciviltà e si è impegnato a risolvere la situazione a inizio anno.