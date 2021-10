Taxi e Ncc scontati al 50%. La proposta di Roma Capitale per donne, disabili e over 65

Prezzi agevolati per chi viaggia a Roma via taxi o Ncc. È la proposta di Roma Capitale che mette a disposizione di donne, anziani over 65 e disabili dei buoni viaggio per chi usufruisce dei servizi.

Previsti infatti dei “Buoni viaggio” che, richiesti preventivamente dai viaggiatori ed esibiti a fine percorso, permettono lo sconto del 50% sul costo totale della corsa. Per usufruirne, è necessario che le vetture aderiscano al servizio, previa registrazione sul sito romamobilita.it.

Per gli utenti invece, devono essere residenti a Roma, non usare di altre agevolazioni economiche indette da Roma Capitale e fare richiesta dello sconto sul sito di Roma Mobilità, nella sezione buoniviaggioroma.romamobilita.it

La registrazione è possibile solo via SPID, CIE e CNS e ogni utente registrato avrà a disposizione un buono da 400 euro al mese. Il massimo di buoni utilizzabili è di due al giorno, per un importo massimo di 20 euro ciascuno, i pagamenti potranno essere fatti solo via bancomat e carta di credito.

Come usufruire dei “Buoni viaggio”

Al momento del pagamento, l’utente dovrà verificare se il veicolo taxi o ncc sia registrato sulla piattaforma di Roma Mobilità nella sezione “Buoni viaggio Roma”. È possibile usufruire del buono solo se il veicolo è dotato di POS per carte di credito o bancomat.

Il buono va richiesto entro la fine della corsa su buoniviaggioroma.romamobilit.it. Una volta effettuata la richiesta, l’utente scaricherà un Qr code (o un codice PNR) da esibire al conducente.

Se invece si è un conducente, bisognerà scansionare il Qr code e inserire l’importo della corsa sul sito buoniviaggioroma.mobilita.it che calcolerà in automatico lo sconto. Per convalidare lo sconto, il conducente dovrà caricare entro e non oltre le 48 h dalla fine della corsa la ricevuta di avvenuto pagamento a carico dell’utente.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero: 06 57003 da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 o sul sito romamobilita.it