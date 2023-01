Il flop dei buoni taxi

Si è rivelato un flop l’accordo sottoscritto tra Comune e tassisti per incentivare l’utilizzo delle auto bianche nel periodo di festività attraverso i buoni viaggio. I professionisti che hanno aderito all’iniziativa, infatti, sono stati pochissimi, principalmente a causa dell’iter burocratico da seguire e della mancanza di informazioni relative alle modalità di rimborso.

Come funzionano i buoni taxi

Un passo indietro: nel piano mobilità messo a punto dalla giunta Gualtieri per il periodo natalizio c’era, tra le altre cose, anche la possibilità di utilizzare taxi e ncc a prezzi scontati. Dal primo dicembre e sino al 31 dicembre, dunque, chi avesse deciso di usare le auto bianche (o quelle nere) per spostarsi in città avrebbe potuto richiedere un buono viaggio per ottenere uno sconto del 50% per un massimo di 20 euro a corsa.

Una corsa da 20 euro, insomma, sarebbe costata 10 euro, mentre i restanti 10 sarebbero di fatto stati anticipati dal tassista. Il Comune dal canto suo ha messo un plafond che consentiva la copertura di un massimo di 2 buoni viaggio al giorno, per un massimale mensile di 400 euro. I pagamenti dovevano avvenire in via elettronica tramite carta di credito o bancomat, previa registrazione tramite Spid, Cie o Cns su buoniviaggioroma.romabilita.it.

Perché i tassisti non hanno aderito

Il problema, come detto, ha riguardato le modalità di rimborso, che hanno spinto la stragrande maggioranza dei tassisti a non aderire: “Il timore principale è stato legato ai tempi di pagamento del Comune - conferma Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio - non essendoci certezza, i tassisti hanno preferito non aderire. L’utente avrebbe dovuto pagare metà della corsa in forma elettronica, il resto sarebbe stato rimborsato dopo l’inserimento da parte dell’operatore della corsa in un’app specifica. La data di rimborso, però, non è mai stata specificata. E dopo quanto accaduto con il covid, e il caos legato ai finanziamenti governativi per i bonus taxi per le fasce più deboli, molti operatori hanno scelto di non aderire”.

Per Atzeni “è comprensibile il fatto che molti tassisti non abbiamo aderito senza certezze rispetto ai rimborsi. Con tempistiche certe sarebbe una cosa replicabile, e anche un ottimo aiuto nei confronti dell’utenza più debole”. Sarebbe necessario però una semplificazione della procedura per tutti: “Gli anziani non hanno dimestichezza con i pagamenti elettronici, si poteva trovare una misura per rendere tutto un pochino più semplice, magari un voucher da stampare, o un codice inviato tramite sms”.