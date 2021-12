Trasporti, taxi a metà prezzo per tutte le feste di Natale: come fare per utilizzare il servizio

Taxi a metà prezzo per tutte le festività natalizie a Roma. A lanciare l'iniziativa è il Campidoglio che con l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha sottolineato i vantaggi dell'iniziativa presente tra le novità previste dal piano trasporti per le festività natalizie approvato in Giunta.

Dopo una registrazione sul portale del Comune, si potrà usufruire fino al 31 dicembre dei cosiddetti "buoni viaggio" su taxi e Ncc con sconto del 50 per cento (fino a un massimo di 20 euro a corsa e solo con transazioni elettroniche). La riduzione, già introdotta per le donne e le persone con disabilità, sarà estesa agli over 60 (prima era sopra i 65) e ai giovani tra i 18 e i 26 anni. Una agevolazione che vale solo per i residenti a Roma.

Come ottenere gli sconti sui taxi di Roma

Come funziona? Gli utenti, intesi come clienti, dovranno attivare il "buono viaggio" per ogni singolo spostamento (max 2 buoni al giorno) e riceveranno un sms con i dettagli del tuo buono (Qrcode e PNR). Dopo di che si potrà chiama un Taxi o un Ncc che abbia aderito all'iniziativa perché solo in questo caso si potrà utilizzare il buono viaggio.

Una volta a bordo, una volta a termine della corsa, si dovrà mostrare al conducente il Qrcode e il PNR che ti è arrivato via sms. Lui provvederà a prenderne nota e ad inserire l'importo totale della corsa. Il sistema quindi indicherà il valore del Buono Viaggio assegnato (50% del costo del noleggio per un max di 20 euro) fino all'esaurimento della disponibilità del plafond mensile. Il servizio si attiverà solo se l'utente utilizzerà esclusivamente la carta di credito o bancomat mediante il POS dell'operatore Taxi/NCC (no contanti quindi).

Come detto, non solo i clienti dovranno iscriversi ma anche i tassisti o i conducenti Ncc. I lavoratori iscritti, dopo aver accolto un utente utilizzatore del buono, dovranno acquisire l'immagine della ricevuta di pagamento e caricala sulla piattaforma entro e non oltre 48 ore dalla chiusura del noleggio. Roma Capitale provvederà a riconoscere periodicamente l'importo dovuto a tuo favore, a seguito delle verifiche di competenza.