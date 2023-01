Ricomincia la scuola, Gualtieri: "Stiamo lavorando per migliorare l'offerta"

Finite le feste natalizie, lunedì 9 gennaio si torna tra i banchi di scuola. Così, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rivolge un saluto, ed una augurio, ai tanti che domani varcheranno i cancelli dei plessi della Capitale, anche agli insegnanti.

“Una scuola che stiamo rendendo sempre più aperta, più inclusiva e più contemporanea” - scrive Gualtieri su Facebook -. Siamo convinti che le scuole siano una risorsa per tutta la comunità, per questo vogliamo che tornino vitali e centrali, per chi le frequenta ma anche per i nostri quartieri. Per questo - aggiunge - abbiamo lavorato all'abbattimento delle rette dei nidi con la gratuità per le famiglie con redditi più bassi, che ha prodotto un balzo delle iscrizioni di 1.114 in più rispetto all'anno precedente, all'allungamento degli orari di apertura dei nidi, all'assunzione di centinaia di educatrici e maestre al progetto 'Roma Scuola Aperta', più 114 scuole aperte in orario extra scolastico con laboratori e proposte didattiche innovative, e ancora, alla riforma del servizio Oepac, con un incremento di risorse di ben 23 milioni per favorire l'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, più garanzie per i lavoratori e maggiore qualità e cura del servizio”.

Un lavoro in gran parte portato avanti dall’assessorato guidato da Claudia Pratelli, come ha illustrato in un’intervista a RomaTaday per fare un bilancio del primo anno di amministrazione comunale. “A tutto questo - continua Gualtieri -, si aggiunge la firma del contratto istituzionale di sviluppo (Cis), che permetterà l'ammodernamento e la riconversione energetica delle scuole della Capitale. Un primo anno di lavoro intenso e concreto per le scuole di Roma, e gli obiettivi che abbiamo davanti sono anche più ambiziosi”.

Non tutti però sembrano d'accordo con il bilancio positivo fatto dal primo cittadino di Roma. Per domani, lunedì 9 gennaio, è stato annunciato uno sciopero che comprende anche educatori ed insegnanti dipendenti del comune. Mobilitazione annunciata anche con la consegna simboloca del carbone a Gualtieri nel giorno dell'Epifania.