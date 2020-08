Coronavirus, Bruno Peres positivo al Covid19: l'annuncio su Instagram

Bruno Peres positivo al Coronavirus. Il terzino dell'As Roma è il quinto tesserato dei giallorossi positivo al Covid19. Dopo due calciatori della Roma primavera, Antonio Mirante e Carles Perez anche il difensore giallorosso lo ha reso pubblico attraverso il proprio profilo Instagram.

"Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora - si legge sulla pagina Instragram di Bruno Peres - rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!".

