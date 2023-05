Roma aspetta il "Boss", in 60mila per il concerto di Bruce Sprintsteen: la scaletta e tutte le informazioni

L'attesa è finita. Bruce Springsteen and The E Street Band sono a Roma e, dopo 7 lunghi anni, e dopo il live di Ferrara il 18 maggio, si esibiranno al Circo Massimo. È un ritorno per il "Boss" dopo il concerto del 2016, ed è anche il live più atteso del 2023. Sono attese 60mila persone che sfideranno anche la minaccia della pioggia (qui le previsioni). L'area concerto aprirà alle ore 14.00.

Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender (che, dopo Ferrara, tornerà sul palco del Circo Massimo). La zona del concerto sarà divisa in due settori (Pit e Posto Unico), ognuna con i propri servizi, sia punti ristoro con cibo e bevande, che toilette.

Come arrivare al concerto di Bruce Springsteen

Sarà possibile da tre ingessi. Ingresso 1: Via del Circo Massimo angolo viale Aventino. Ingresso 2: Via dei Cerchi ang. Via di San Gregorio. Ingresso 3: Via Della Greca.

Le persone diversamente abili, in possesso del biglietto dedicato, potranno accedere all'area riservata posizionata in via del Circo Massimo (all'altezza del Piazzale Ugo La Malfa). L’organizzazione mette a disposizione un servizio di accompagnatori e assistenza più 2 golf car per il tragitto di andata e ritorno dai parcheggi alla zona riservata.

Diverse le chiusure al traffico. In arrivo la fermata della metropolitana più vicina è Circo Massimo (linea B). In alternativa fermate consigliate: Metro B Colosseo (1,1 km) / Metro B Piramide (1km). Il giorno del concerto le metro A-B/B1-C rimarranno aperte eccezionalmente sino alle ore 1.30. Qui tutte le informazioni.

La scaletta del concerto di Bruce Springsteen

Di seguito trovi la setlist di canzoni che Bruce Springsteen sta portando sul palco del Tour 2023 Springsteen & E Street Band (la scaletta potrebbe subire variazioni):

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing (acoustic, with Barry Danielian on trumpet)

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams (solo acoustic)